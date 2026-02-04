El Serengueti en febrero: la mejor época para vivir la Gran Migración

La Gran Migración es un fenómeno exclusivo del ecosistema compartido por el Serengueti y el Masai Mara, en Kenia. Cerca de dos millones y medio de animales se desplazan de forma casi circular a lo largo del año, siguiendo el régimen de lluvias. La extensión de ambos parques, sus llanuras abiertas, los suelos volcánicos y la estabilidad climática cerca del ecuador explican este movimiento continuo de ñus, cebras y gacelas, acompañados por sus depredadores.

Cebras en África | Pexels - Pixabay - 259547

De la recuperación histórica al espectáculo actual

Hace ocho décadas, las poblaciones de herbívoros eran muy reducidas debido a enfermedades transmitidas por el ganado doméstico. Una campaña de vacunación en los años cincuenta permitió la recuperación de las especies. En solo veinte años, el número de ñus pasó de 100.000 a un millón, una cifra que hoy se ha duplicado. Aunque el cruce del río Mara en verano es el episodio más conocido, la migración puede disfrutarse durante todo el año en el Serengueti.

León en Kenia | Pexels - Skelm - 3284268

Nuevas formas de explorar el Serengueti y otros parques

El turismo de safaris en Tanzania evoluciona. Han aumentado los vuelos en avionetas entre aeródromos del Serengueti, Ngorongoro y Arusha, facilitando los desplazamientos y permitiendo el uso de vehículos abiertos, algunos de ellos eléctricos. Además, el cercano Parque de Tarangire ha incorporado safaris nocturnos.

Serengueti | Pexels - Pravin Kannah Photography - 42707363-8154968

El sur de Tanzania, la próxima frontera del safari

Cada vez más viajeros combinan los parques del norte con los del sur. Destaca el Parque Julius Nyerere, el mayor santuario de vida salvaje del África oriental, conectado con Mikumi y Ruaha. Otros destinos emergentes son Katavi, Mahale y Gombe, junto al sorprendente Parque de Kitulo, conocido como el Jardín de Dios y reconocido como destino ideal para lunas de miel.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Mariano López.