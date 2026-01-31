Trucos para viajar barato en 2026: Skyscanner revela cuándo reservar y los destinos más económicos

“Este año vamos a intentar viajar para disfrutar de uno mismo y no tanto para escapar de la realidad”, explica Lore Treviño, experta en viajes de Skyscanner, en los micrófonos del programa de viajes líder en España. “Veremos cómo los viajeros optan por destinos e itinerarios más selectos y personales, dejando espacio para ese hotel soñado, un buen libro o una aventura con toda la familia”.

Viajar mejor y gastar menos: la nueva mentalidad del viajero

El informe Travel Trends 2026 identifica siete grandes tendencias que marcarán la manera de viajar el próximo año. Todas ellas tienen un denominador común: disfrutar más, pero con decisiones más conscientes, también desde el punto de vista económico.

Entre las prioridades destaca el peso creciente de las experiencias personales, desde la gastronomía hasta la naturaleza, pasando por la cultura o el bienestar. “Los viajeros buscarán experiencias auténticas que conecten con sus pasiones, fomenten el bienestar y permitan disfrutar de cada momento de manera más personal”, señala Treviño.

Londres | Skyscanner

Gastronomía local: saborear el destino sin gastar de más

El turismo gastronómico sigue siendo una de las grandes motivaciones de viaje, pero cambia el enfoque. En 2026, la tendencia se aleja de los restaurantes con estrella y se acerca a los mercados y supermercados locales.

“Vemos que el turismo culinario se reinventa y se adentra en los pasillos de los supermercados locales”, explica la experta de Skyscanner. De hecho, el 63 % de los viajeros españoles afirma visitar mercados locales siempre o a menudo para descubrir sabores auténticos y asequibles, una forma de conocer la cultura local… y de ahorrar en el presupuesto diario.

La montaña y la naturaleza, más allá del invierno

Otra de las tendencias destacadas es el auge del turismo de montaña durante todo el año. “Más allá del esquí, el 79 % de los viajeros planea una escapada a las alturas en verano u otoño”, apunta Treviño, atraídos por la tranquilidad, el aire puro y las rutas de senderismo.

Elegir destinos de naturaleza, además, suele permitir ajustar el gasto frente a otros viajes más urbanos o masificados.

Milán | Skyscanner

Viajes literarios, familiares y en solitario

El informe también refleja el crecimiento de las escapadas inspiradas en libros, los viajes multigeneracionales y el auge del viaje en solitario. En este último caso, el objetivo ya no es solo desconectar, sino también socializar: “El 53 % de los viajeros ha viajado o se plantea viajar al extranjero con el objetivo de conocer gente, y entre la Generación Z esta cifra sube al 81 %”.

Trucos para viajar barato: cuándo reservar y cómo encontrar mejores precios

Más allá de las tendencias, el informe de Skyscanner pone el foco en una preocupación común: el precio de los viajes. Según los datos, el 62 % de los viajeros españoles está preocupado por el coste de sus vacaciones y casi la mitad reconoce sentirse abrumado a la hora de reservar.

Para responder a esta inquietud, Skyscanner ha lanzado nuevas herramientas pensadas para facilitar la planificación y ayudar a ahorrar desde el primer clic.

“Desde Skyscanner queremos eliminar ese estrés”, explica Lore Treviño. “Hemos creado un planificador de destinos más baratos que revela los lugares más económicos para viajar cada mes, incluyendo el precio medio de los vuelos y el día más barato para volar”.

El gran mito: volar es más caro de lo que parece

Uno de los datos más llamativos del estudio es la percepción errónea sobre el precio de los vuelos. “Mientras que el 60 % de los españoles cree que los vuelos costarán más de 250 euros ida y vuelta en 2026, nuestros datos demuestran que existen muchas opciones por debajo de ese precio”, afirma Treviño.

Tras analizar miles de rutas y millones de precios, Skyscanner ha identificado 10 destinos con vuelos de ida y vuelta por menos de 250 euros.

Los 10 destinos más baratos para volar en 2026

Entre los destinos más económicos destacan tanto ciudades españolas como europeas:

Milán , desde 69 euros ida y vuelta

, desde 69 euros ida y vuelta Bilbao , desde 72 euros

, desde 72 euros Lisboa , desde 89 euros

, desde 89 euros Londres , desde 94 euros

, desde 94 euros Roma , desde 108 euros

, desde 108 euros Cracovia , desde 114 euros

, desde 114 euros Bucarest , desde 122 euros

, desde 122 euros Budapest , desde 133 euros

, desde 133 euros Estambul , desde 229 euros

, desde 229 euros Rovaniemi, desde 240 euros

Una lista que demuestra que viajar barato en 2026 es posible si se sabe dónde y cuándo buscar.

Lisboa | Skyscanner

¿Cuál es el día más barato para reservar vuelos?

Otro de los grandes descubrimientos del informe rompe con una creencia muy extendida. “El viernes es, de media, el día más barato para volar”, explica Treviño. Solo el 2 % de los españoles pensaba que ese sería el día más económico, frente al martes, que tradicionalmente se considera el mejor momento para reservar.

Eso sí, la experta matiza que “depende mucho de la ruta y del mes”, por lo que recomienda usar herramientas como ‘Todo el mes’, que permite comparar rápidamente qué fechas ofrecen la mejor relación calidad-precio.

Además, deja otro consejo clave para quienes buscan trucos para viajar barato: “El mejor día para comprar es el domingo, y las mejores ofertas suelen aparecer a primera hora de la mañana, antes de las nueve”.

Enero y febrero, meses clave para planificar viajes baratos

Planificar con antelación sigue siendo una de las mejores estrategias para ahorrar. “Enero es el mes perfecto para planificar viajes, porque proporciona ilusión después de las Navidades”, asegura Lore Treviño. Y añade: “En Skyscanner estamos comprometidos a garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de sus días de viaje con el mejor precio, utilizando los datos de forma inteligente”.

Mirar con tiempo, ser flexible con las fechas y apoyarse en herramientas digitales son, según Skyscanner, los grandes aliados para viajar más y gastar menos en 2026.