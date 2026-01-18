Islandia, viaje a la isla del hielo y el fuego desde Julio Verne

Aunque Julio Verne nunca viajó a Islandia, supo documentarse con gran precisión. En su novela sitúa el inicio de la aventura en el volcán Snaefellsjökull, un enclave real que hoy puede visitarse. El volcán se encuentra en la península de Snaefells, a unos 100 kilómetros al norte de Reikiavik. No es un volcán activo y su ascenso, hasta los 1.446 metros, es accesible para los viajeros interesados en conocer uno de los escenarios literarios más famosos del mundo.

Naturaleza en Islandia | Pexels - Riccardo Bertolo - 2587816-6332714

La península de Snaefells y sus paisajes

La península de Snaefells reúne algunos de los paisajes más representativos del turismo en Islandia. Playas de arena negra volcánica, un glaciar, pueblos pesqueros como Stykkisholmur y montañas icónicas como Kirkjufell forman parte de este recorrido. Kirkjufell destaca por su silueta cónica y es uno de los lugares más fotografiados del país.

Playas de Islandia | Pexels - Alisha Jean - 2046172246-29178585

El Círculo Dorado, esencia de Islandia

Al norte de Reikiavik se localiza el Círculo Dorado, una ruta imprescindible para cualquier viaje a Islandia. Incluye el Parque Nacional Thingvellir, donde se aprecia la separación de las placas tectónicas americana y europea y donde se reunió el primer parlamento del mundo. El recorrido continúa por la zona geotérmica de Geysir y finaliza en la cascada de Gullfoss, con dos impresionantes saltos de agua.

Géiser en Islandia | Pexels - Patrick Bate - 2152706103-32356023

Cascadas, glaciares y lagunas de hielo

Islandia es famosa por sus cascadas, ya sea por su tamaño o por su entorno. Destacan Svartifoss, rodeada de columnas de basalto y Kvernufoss, con un sendero que permite pasar tras el salto de agua. En el sureste, el glaciar Vatnajökull alimenta la laguna de Jökulsárlón, donde se puede navegar entre icebergs que terminan en la conocida Playa de los Diamantes.

La isla de hielo y fuego | Pexels - Anatoleos - 30918602

Viajar con seguridad y elegir la mejor época

Islandia es un destino seguro, siempre que se respete la naturaleza. Los lugares más visitados son accesibles y están bien comunicados, aunque para zonas remotas conviene ir bien informado. El invierno es ideal para observar auroras boreales, mientras que Semana Santa ofrece más horas de luz y menos afluencia de viajeros.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Sandra Martín.