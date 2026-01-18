Canal de Castilla: ruta histórica, cicloturismo y patrimonio en Castilla y León

El Canal de Castilla es una obra de ingeniería hidráulica construida entre los siglos XVIII y XIX en las provincias de Valladolid, Palencia y Burgos. Con una longitud aproximada de 207 kilómetros, nació con el objetivo de facilitar el transporte de cereales, lana, paños y vino desde la meseta castellana hasta los puertos del Cantábrico, especialmente Santander. El transporte fluvial resultaba más rápido y eficiente que los caminos de tierra, permitiendo impulsar el desarrollo económico de la región.

Patrimonio de Castilla y León | Pexels - Osviel91 - 31597622

Una obra singular en el patrimonio español

A diferencia de otros países europeos con numerosos ríos y canales navegables, el relieve y el clima de España hacen del Canal de Castilla una auténtica rareza. Su desarrollo quedó incompleto debido a la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, que resolvió el mismo problema logístico. Aun así, el canal siguió en uso hasta 1959 y hoy es uno de los ejemplos más valiosos del patrimonio industrial español.

Tierra de Castilla | Pexels - Juan Garcia - 84744800-25637052

Un destino turístico para recorrer con calma

Actualmente, el Canal de Castilla es un recurso turístico y natural de primer orden. Permite realizar rutas en barco, recorridos a pie y, sobre todo, itinerarios cicloturistas por las antiguas vías de sirga, hoy acondicionadas como vías verdes. El recorrido apenas presenta desniveles y discurre entre paisajes agrícolas, pueblos históricos y zonas arboladas.

Lugares imprescindibles a lo largo del canal

Entre los puntos más destacados se encuentran las dársenas de Valladolid y Medina de Rioseco, donde también se puede navegar en barcos turísticos. En Palencia sobresale el acueducto de Abánades y numerosas esclusas restauradas que explican el funcionamiento del canal. Frómista alberga una de las esclusas más monumentales, de cuatro saltos, junto a la iglesia románica de San Martín. Otras paradas de interés son Ribas de Campos, Herrera de Pisuerga, Paredes de Nava, Cigales y las capitales de Palencia y Valladolid.

Pueblos de Castilla | Pexels - Mark Neal - 201020-2009907

Una ruta ideal para cicloturismo

El trazado forma un recorrido casi cuadrado entre Valladolid, Medina de Rioseco y Palencia, con prolongación hasta Alar del Rey. Puede realizarse en cuatro etapas en bicicleta, combinando tren y coche para facilitar la logística del viaje. En total, el canal cuenta con 49 esclusas y atraviesa espacios naturales protegidos vinculados a los ríos Pisuerga y Carrión.

