La Casa Natal de Dalí: una mirada al genio desde Figueres

Tradicionalmente, Figueres ha destacado por el Teatro-Museo Dalí, que alberga la colección más extensa del creador. Sin embargo, desde hace algún tiempo, los visitantes pueden profundizar aún más en su figura gracias a la Casa Natal de Dalí. Situada en el número 6 de la calle Monturiol, a pocos pasos del museo, es el lugar donde nació Salvador Dalí en 1904. Allí se instaló su padre, Salvador Dalí Cusí, tras obtener plaza como notario. Entre esas paredes comenzó a forjarse la personalidad del futuro artista. La visita, de aproximadamente una hora, propone un recorrido inmersivo que combina proyecciones, testimonios y recursos audiovisuales. El objetivo es revelar al Dalí más íntimo: su infancia, anécdotas familiares, primeros maestros y amistades juveniles. También se aborda su perfil visionario, su fascinación por el Empordà, su capacidad de conectar con el público y su interés por explorar nuevos lenguajes artísticos.

Interior del Teatro-Museo Dalí | Unsplash

Dalí y el cine: de Buñuel a Hollywood

La relación de Dalí con el cine fue significativa. Junto a Luis Buñuel participó como coguionista en Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930). Más adelante, diseñó la escenografía onírica de Recuerda (1945), de Alfred Hitchcock. También colaboró con Walt Disney en el cortometraje animado Destino (1946), que no llegó a completarse. En la Casa Natal existe una sala dedicada a su vínculo con los medios de comunicación de masas, como el cine, la televisión y la publicidad. Tras recorrer el edificio, la sensación es la de haber accedido al hombre detrás del mito. Ese es, precisamente, el propósito del espacio, como explica su coordinadora, Roser Asparó: “Esta inmersión en el universo Dalí permite descubrir al hombre más allá del personaje”.

Dalí estampado en un mural | Pixabay

Gastronomía y creatividad en el Empordà

La experiencia puede continuar en el Restaurant Duran, parte del histórico Hotel Duran de Figueres, donde Dalí fue cliente habitual. También en el Hotel Mas Generós, en Fonteta, donde Iolanda Bustos, conocida como la «chef de las flores», elabora platos con pétalos y brotes recogidos cada mañana. Sobre su propuesta, explica: “Las flores forman parte de nuestro paisaje y de nuestra cultura gastronómica”. Además, el viaje puede incluir actividades creativas como la elaboración de pan en el Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries y un taller textil en Vulpellac.

