Ruta por los mercados de España: tradición, producto fresco y cocina en directo

Anna Riera reivindica el papel cotidiano de los mercados: “Son lugares de resistencia frente a la uniformidad de las grandes superficies”. Y añade: “En muchos mercados de España se viene comprar, sí, pero sobre todo a socializar y a comer lo que los propios puestos ofrecen cada mañana”. La estructura actual procede de la tradición romana y de los zocos árabes. El primer mercado documentado en España se sitúa en León en el año 966, y en el siglo XIX muchos se transformaron en edificios cubiertos. En Barcelona, frente a los estudios de la emisora, destaca La Boquería, uno de los más emblemáticos, aunque hoy sea también un foco turístico.

De Santiago a Valladolid: producto y cocina tradicional

La ruta comienza en el norte, en el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela. Allí se puede comprar marisco fresco y llevarlo a las barras anexas para que lo cocinen al momento. Abre por las mañanas, de lunes a sábado. En Castilla y León, el Mercado del Val combina edificio histórico y renovación, con productos castellanos, tapas de cuchara y pinchos como tostas de lechazo o guisos de garbanzos.

Mercado de La Boquería, Barcelona | Pexels

Mercados de barrio en Madrid y Barcelona

En Madrid, más allá del circuito turístico del Mercado de San Miguel, Riera propone el Mercado de Vallehermoso, el Mercado de la Cebada y el Mercado de Antón Martín, donde conviven puestos tradicionales y cocinas del mundo. En Barcelona, además de La Boquería y su conocida barra, Anna Riera recomienda el Mercado de Sant Antoni, que los domingos acoge el mercado de libros y numismática, y el Mercado del Ninot, definido como “la máxima expresión de la proximidad”.

Cúpula del Mercado Central de Valencia | Pexels

Del Mediterráneo a Andalucía: del “esmorzaret” a la fritura malagueña

En Valencia, el Mercado Central de Valencia es “posiblemente, uno de los más bellos del mundo”, con fama por sus embutidos y tapas marineras. En Andalucía, la ruta pasa por el Mercado de Feria en Sevilla, el Mercado Central de Abastos de Cádiz, donde el ritual consiste en elegir el marisco y cocinarlo en el propio mercado, y termina en el Mercado de Atarazanas, en Málaga, con su puerta nazarí y sus barras de fritura.

Nada como el producto del mar fresco | Pixabay

Escucha el audio completo de este reportaje de Anna Riera para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.