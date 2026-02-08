Qué hacer en San Valentín: planes originales para parejas y viajeros

El origen de San Valentín y la importancia de compartir experiencias y durante el programa, Víctor recordó que el Día de los Enamorados tiene su origen en la antigua Roma, en honor a San Valentín, un sacerdote que desobedeció al emperador Claudio II en el año 270. Según la tradición, fue ejecutado por sus actos, dando lugar a una celebración simbólica vinculada a las parejas y al recuerdo de su martirio. Víctor destacó que lo esencial es “que creen experiencias, recuerdos y emociones”, una idea alineada con la importancia de cuidar el espacio de la pareja.

Parapente para enamorados | Pexels - Serinus - 5149451

Planes de aventura para parejas viajeras

Para quienes buscan experiencias memorables, las opciones abarcan aire, tierra, mar y nieve. Tal y como explicó Víctor, se puede “volar en parapente sobre volcanes y playas en Lanzarote” o realizar “un tour en helicóptero sobre la costa de Barcelona”.

También hay propuestas cargadas de adrenalina como “un salto en tirolina en Cuenca”, recorrer “las dunas de Fuerteventura en quad biplaza” o aventurarse en rutas de barranquismo. Para quienes prefieren un ritmo más pausado, recomendó rutas a caballo por Collserola o La Granja de Segovia y experiencias de buceo en pareja en el Mediterráneo. Según Víctor, “lo importante no es el plan, es que lo pasemos juntos y que lo disfrutemos sin crear expectativas ni idealizaciones”.

Cenas románticas | Pexels - Jpgata - 10831404

Gastronomía, ciudad y experiencias exclusivas

San Valentín también ofrece opciones urbanas y gastronómicas. En Madrid, Bernabéu Market propone una edición especial gourmet. Para quienes buscan algo más exclusivo, Víctor señaló que en Barcelona, Torre Melina Gran Meliá ofrece “un vuelo privado en helicóptero” seguido de un menú especial en ERRE & Urrechu.

Trineos con huskies | Pexels - Marcelo Gonzalez - 1141370437-33295759

Nieve y escapadas invernales en pareja

En el Valle de Arán, Baqueira Beret propone un San Valentín sobre la nieve con esquí en pareja, trineos con huskies, motos de nieve y termas relajantes, combinados con cenas íntimas y alojamientos con encanto.

Fiestas para solteros | Pexels - Julia Larson - 6113287

San Valentín también para solteros

Víctor recordó que San Valentín cae en sábado, una fecha que ofrece “una excusa perfecta” para quienes viajan sin pareja, subrayando que todos los planes pueden disfrutarse igualmente.