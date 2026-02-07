Siria vuelve a asomarse al turismo tras más de una década de guerra

Antes de 2011, Siria era una potencia turística en la región y recibía más de ocho millones de visitantes al año. Ciudades como Damasco o enclaves históricos como Palmira formaban parte de las rutas habituales. Según explica Víctor Herranz, “antes de 2011, Siria era una potencia turística en la región y recibía más de 8 millones de visitantes al año”. El estallido del conflicto en 2012 supuso el cierre casi total del país al turismo, una situación que empezó a cambiar tímidamente a partir de 2018 con la llegada de viajeros de aventura y creadores de contenido.

Un cambio de paradigma tras diciembre de 2024

El punto de inflexión llega tras el 8 de diciembre de 2024. Con la nueva situación política, Siria busca normalizarse y dejar de ser percibida únicamente como una zona de conflicto. En palabras de Víctor Herranz, “el verdadero cambio de paradigma ha ocurrido tras el 8 de diciembre de 2024; con la nueva situación política, el país busca normalizarse y dejar de ser visto sólo como una zona de conflicto”.

Desde el terreno, agencias locales como Syria Scope Travel detectan un interés creciente por reconectar con la historia del país y descubrir una diversidad geográfica y cultural que va desde sus montañas hasta su patrimonio milenario.

Gastronomía siria, un vínculo cultural clave

La cocina es otro de los grandes elementos de conexión con el país. Tal y como se destaca en el programa, la gastronomía ha sido una de las principales embajadoras de Siria durante los años de conflicto, gracias a la diáspora. Sentarse a la mesa sigue siendo una de las mejores formas de entender la cultura siria y su identidad mediterránea.

Seguridad y consejos prácticos para viajar

La gran pregunta para cualquier viajero sigue siendo la seguridad. Víctor Herranz recuerda que “nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda no viajar a Siria bajo ningún concepto”, pero es verdad que en cuanto sucede cualquier cosa lanzan esa recomendación, quienes se encuentran allí aseguran que el nuevo gobierno está realizando un esfuerzo importante por controlar el territorio y que la percepción sobre el terreno está cambiando.

En cuanto a los aspectos prácticos, para los viajeros españoles la forma más sencilla de llegar es volar a Libano o Jordania y entrar por tierra desde Beirut. El visado puede tramitarse a la llegada, siempre que el pasaporte tenga más de seis meses de validez. Eso sí, un detalle crucial: si el pasaporte tiene sellos de entrada a Israel desde Jordania o Egipto, la entrada será denegada.

