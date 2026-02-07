Carnavales de España: origen, significado y fiestas más singulares

El origen del carnaval se vincula a la transgresión del orden establecido. Nació como “una fiesta contra el orden establecido, como la ocasión de saltarse las normas”, donde el anonimato permitía escapar de la represión social. Para Enrique Domínguez Uceta, se trata de “pura terapia social”, una válvula de escape colectiva previa incluso a la existencia de disciplinas como la psicología.

Carnaval de Burgos | Pexels - Ana Hidalgo - Burgos - 4848204-34205623

Raíces históricas del carnaval

Aunque hoy se asocia al calendario cristiano, como antesala de la Cuaresma, el carnaval tiene un origen mucho más antiguo. Domínguez Uceta recuerda que procede del “carnem levare”, la despedida de la carne antes del tiempo de penitencia, y subraya que “el carnaval, aunque esté enganchado a una fiesta religiosa, es la fiesta más pagana del año”.

Sus raíces se remontan a las saturnales romanas, las bacanales dedicadas a Baco y más atrás aún, a celebraciones en Egipto y Sumeria, hace cinco mil años. Desde entonces, explica, siempre ha existido “unos días de desorden tolerado” dentro de cualquier sistema social.

Carnaval de Tenerife | Pexels - Ismael Galvan - 2150399547-31117334

Los carnavales más singulares de España

España cuenta con una enorme variedad de carnavales, muchos de ellos declarados Fiestas de Interés Turístico. Junto a los conocidos de Cádiz o Tenerife, Domínguez Uceta destaca otros como Águilas, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria o el Entroido de Xinzo de Limia, en Ourense.

El Entroido gallego, alejado de plumas y samba, se vive en un paisaje invernal y rural. En Xinzo de Limia desfilan las pantallas; en Laza, los peliqueiros, figuras que “dan un poco de miedo”, con máscaras de madera, cencerros y látigos; y en Verín, los cigarrones, cuyos trajes pesan casi 25 kilos. Son carnavales “medievales y ancestrales”, ligados a mitos y temores del subconsciente colectivo.

Carnavales | Pexels - Puchistides - 18337748

Otras fiestas destacadas del calendario

La implicación popular es clave en muchos carnavales españoles. Entre ellos figuran La Bañeza (León), el Peropalo de Villanueva de la Vera (Cáceres), Vilanova i la Geltrú y Sitges (Barcelona), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Santoña (Cantabria) o Villarrobledo y Miguelturra, ejemplos de celebraciones con fuerte arraigo social, incluso en épocas de prohibición.

Este recorrido por los carnavales de España puede escucharse íntegro en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta.