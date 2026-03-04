Calvià, el Mediterráneo que se disfruta sin prisas también en temporada baja

Cuando se piensa en Calvià, es fácil que la mente viaje directamente a sus playas de aguas cristalinas y a la energía del verano. Sin embargo, el municipio mallorquín despliega una de sus versiones más auténticas y atractivas durante la temporada baja, convirtiéndose en un destino ideal para el viajero nacional que busca tranquilidad, naturaleza, gastronomía y experiencias al aire libre lejos de las multitudes.

Así lo ha defendido el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, en los micrófonos de Onda Cero desde la feria turística ITB de Berlín, donde ha presentado ante el mercado alemán las propuestas culturales del municipio para este 2026.

Un Mediterráneo más tranquilo en marzo

Con la llegada de marzo y la antesala de la primavera, Calvià ofrece un clima suave y luminoso que invita a redescubrir el Mediterráneo desde otra perspectiva. Las temperaturas agradables permiten disfrutar de paseos junto al mar en enclaves como Palmanova, Santa Ponça o Peguera, donde el sonido de las olas sustituye al bullicio estival y el paisaje se convierte en el verdadero protagonista.

Caminar por la arena casi en soledad, contemplar las puestas de sol o recorrer el litoral sin prisas son pequeños lujos que en temporada baja se viven con intensidad.

Naturaleza, senderismo y esencia mallorquina

Pero Calvià es mucho más que costa. El interior del municipio sorprende con un patrimonio natural y cultural que cobra especial relevancia en estos meses. Senderos como el de la Serra de Na Burguesa o las rutas que conectan con la Serra de Tramuntana —declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO— permiten a los amantes del senderismo y del ciclismo disfrutar de paisajes espectaculares, campos verdes y miradores privilegiados sobre el mar.

La red de caminos rurales invita a explorar antiguas posesiones, muros de piedra seca y pequeños núcleos tradicionales como Es Capdellà o Calvià Vila, donde se respira la esencia más auténtica de Mallorca.

Gastronomía y bienestar sin prisas

La temporada baja también es sinónimo de una experiencia gastronómica más pausada y cercana. Los restaurantes del municipio mantienen viva la tradición culinaria mallorquina, con productos de temporada como las verduras de invierno, los guisos tradicionales o el pescado fresco del día.

Sentarse en una terraza al sol, compartir un arroz o degustar un vino local se convierte en una forma de conectar con el territorio y con su gente. Además, muchos establecimientos hoteleros permanecen abiertos durante todo el año, adaptando su oferta a un público que busca bienestar, relax y escapadas de fin de semana.

Deporte y cultura los 365 días del año

Para quienes buscan actividad, Calvià ofrece una amplia agenda deportiva y cultural también fuera de los meses centrales del verano. Competiciones ciclistas, eventos de running, actividades náuticas y propuestas culturales llenan el calendario, reforzando la imagen del municipio como destino activo durante todo el año.

Esta apuesta por la desestacionalización no solo diversifica la oferta, sino que consolida a Calvià como un lugar perfecto para escapadas cortas desde la península, con excelentes conexiones aéreas y una infraestructura turística de primer nivel.

Un destino cercano para el viajero nacional

El viajero nacional encuentra en Calvià un destino cercano, cómodo y versátil. En apenas unas horas es posible pasar del ritmo urbano al relax mediterráneo, combinando naturaleza, deporte, cultura y gastronomía en un entorno cuidado y sostenible.

La menor afluencia permite disfrutar de una atención más personalizada y de una experiencia más auténtica, en la que cada rincón se descubre con calma.

Este posicionamiento como destino atractivo también en temporada baja forma parte de la estrategia de promoción internacional del municipio. Calvià ha estado presente este año en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), uno de los principales escaparates del sector a nivel mundial, donde ha reforzado su mensaje de destino sostenible, activo y abierto todo el año.

Una proyección internacional que, sin embargo, no pierde de vista al mercado nacional, clave para consolidar un modelo turístico equilibrado y diversificado.

Así, marzo se convierte en un momento perfecto para redescubrir Calvià: un Mediterráneo más sereno, más cercano y más auténtico espera a quienes decidan disfrutarlo fuera de temporada.

Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Calvià