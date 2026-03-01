Cicloturismo en Madrid: rutas en Las Vegas y Alcarria Madrileña

Turicleta impulsa el cicloturismo en Las Vegas y Alcarria Madrileña con 150 estaciones en España.

El audio completo puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo. “El cicloturismo está viviendo un buen momento”

Alberto Gómez-Chacón, CEO de Turicleta, explicó que “en estos últimos años el cicloturismo está viviendo un buen momento, donde se están potenciando muchas infraestructuras y recuperando muchos recursos para fomentar que la bicicleta sea el vehículo que nos permita visitar el medio rural, dejando el coche a un lado”.

Además, subrayó que “no hablamos solo de ciclistas deportivos. Hablamos de familias, viajeros senior, grupos de amigos… personas que quieren descubrir un territorio de forma activa pero accesible”. También destacó que España cuenta con “miles de kilómetros de vías verdes, antiguos trazados ferroviarios y caminos históricos perfectamente adaptados a la bicicleta”.

Cicloturismo en Las Vegas y Alcarria Madrileña | Turicleta

Las Vegas y Alcarria Madrileña: 32 municipios conectados

El primer destino es la comarca de Las Vegas y Alcarria Madrileña, al sureste de la Comunidad de Madrid, compuesta por 32 municipios y atravesada por los ríos Jarama, Tajuña y Tajo. Combina vegas agrícolas, olivares, viñedos y localidades con patrimonio como Chinchón, Morata de Tajuña, Perales de Tajuña o Colmenar de Oreja.

En esta comarca existen actualmente 9 estaciones de alquiler de un total de 14 previstas, con más de 100 bicicletas BTT de varias tallas y autonomía superior a 100 kilómetros. “Cada estación cuenta además con bicis infantiles y en algunas de ellas incluso triciclos para personas que tengan más dificultades de movilidad. Lo cual, hace mucho más inclusivo este destino y nos permite hacer viajes en familia mucho más cómodos”, señaló Gómez-Chacón.

Vías Verdes | Turicleta

Vía Verde del Tajuña y Tren de los 40 días

Entre las rutas recomendadas destacan la Vía Verde del Tajuña, que parte de Arganda del Rey y permite recorrer el valle alternando suaves pendientes, y su enlace con la Vía Verde del Tren de los 40 días, que suma cerca de 83 kilómetros ciclables. Este antiguo trazado ferroviario, construido durante la Guerra Civil, atraviesa paisajes agrícolas y espectaculares trincheras excavadas en margas, yesos y arcillas, consideradas una “clase de geología al aire libre”.

“Cuando conectas 32 municipios con movilidad cicloturista, generas flujo constante de visitantes y eso se traduce en más consumo local, más actividad entre semana y más escapadas de fin de semana”, afirmó el CEO.

Para quienes buscan una escapada, el mensaje es claro: “Tiene a menos de una hora de Madrid un territorio conectado (…) preparado para descubrirlo sobre dos ruedas”. Y recordó: “Las bicicletas no son sólo para el verano”.