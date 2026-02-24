Castillos de Granada: la ruta que conecta la Alhambra con la provincia

La nueva ruta de castillos y fortalezas de Granada debería haberse producido durante la pasada feria de FITUR, pero que finalmente se celebró con una puesta en escena destacada, incluyendo la proyección del patio del Castillo-Palacio de La Calahorra. El acto contó con la asistencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez. El objetivo es evitar “la disociación que hay para los viajeros entre la ciudad y la provincia”, ya que “mucha gente acude a la Alhambra y no se interesa demasiado por el resto de una provincia, que es espectacular”. Es “un proyecto muy profesional y de calidad” que servirá también para reforzar la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Una plataforma digital para planificar la visita

El eje central del proyecto es el lanzamiento de la web www.castillosdegranada.es, que reúne información detallada sobre quince castillos y fortalezas distribuidos por toda la provincia. “Realmente lo más importante de la presentación es el lanzamiento de una plataforma digital con toda la información de los castillos granadinos”. La herramienta permite organizar itinerarios según proximidad, tipología o duración del viaje. Además de dirigirse a viajeros, busca revitalizar municipios y servir de apoyo a agencias y organizadores de actividades. La ruta pone en valor enclaves vinculados al antiguo Reino nazarí de Granada, cuya defensa se articulaba a través de estas fortificaciones.

Castillo de Salobreña | Unsplash

Castillos de la costa granadina

En la costa se concentran cinco fortalezas. Entre las más conocidas se encuentran el Castillo de San Miguel, en Almuñécar, y el Castillo de Salobreña, en Salobreña. Sobre el primero, que fue cementerio hasta 1977, hay que decir que “vale la pena subir y ver desde arriba la costa y la ciudad”. También forman parte de este grupo el castillo de La Herradura, el Fuerte de Carchuna y el Castillo de Baños, todos vinculados a la defensa marítima, así como el castillo de los Ulloa en Vélez de Benaudalla.

Castillo de La Calahorra | Pexels

Fortalezas del interior y altiplano

En el interior se distribuyen castillos en zonas como Montefrío, Íllora, Moclín o Loja. En el este destaca el Castillo-Palacio de La Calahorra, “la estrella de esta presentación”, junto a la Alcazaba de Guadix, la Alcazaba de las Siete Torres de Orce y el castillo de Castril.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.