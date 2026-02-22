Plasencia, guía completa: murallas, Plaza Mayor y palacios del norte de Cáceres

"He perdido la cuenta de cuantas veces he venido y he paseado por la ciudad, que es preciosa, merece un viaje para ella sola, pero Plasencia es también la base perfecta para recorrer su entorno, que no exagero si digo que seguramente es el más rico del país en opciones". Plasencia se sitúa en un punto estratégico donde confluyen los valles del Tiétar, el Jerte y el Ambroz, además de estar vinculada a la Vía de la Plata. En sus alrededores se encuentran comarcas como La Vera, Las Hurdes, la Sierra de Gata o el Parque Nacional de Monfragüe, de modo que es una base perfecta para recorrer el norte de Cáceres. Plasencia fue fundada en 1186 por Alfonso VIII para consolidar el avance cristiano hacia el sur.

Un casco histórico amurallado y monumental

El casco histórico puede recorrerse a pie. "Plasencia es de verdad única en su casco histórico, dentro de sus murallas, repleto de palacios de nobles y con dos catedrales preciosas, siamesas, unidas por la espalda". La ciudad conserva murallas, puertas monumentales y estrechas calles que conducen a la Plaza Mayor. Entre sus palacios destacan el de Monroy o de las Dos Torres y el del Deán. La Plaza Mayor, amplia y arbolada, acoge mercado semanal los martes y alberga el Ayuntamiento renacentista, cuya torre cuenta con la figura del abuelo Mayorga, que da las horas.

El abuelo Mayorga corona el Ayuntamiento de Plasencia | Pixabay

Dos catedrales unidas en un mismo templo

Uno de los elementos más singulares son sus catedrales. "Las ciudades importantes medievales tenían una gran catedral, pero Plasencia tiene dos, la Vieja y la Nueva, que como están unidas son una sola". La Catedral Vieja, románica y del siglo XII, se fue derribando a medida que avanzaba la Nueva, renacentista y del siglo XVI, en la que trabajaron arquitectos como Egas, Juan de Álava o Diego de Siloé. Destacan el retablo mayor con figuras esculpidas por Gregorio Fernández y la sillería del coro tallada en nogal por Rodrigo Alemán.

Catedral de Plasencia | Pixabay

Palacios, arquitectura contemporánea e historia

Entre los edificios civiles, sobresale el palacio del marqués de Mirabel, junto al Parador, con fachada y patio renacentistas y una colección artística que incluye un busto de Carlos V de Pompeio Leoni. También el palacio Carvajal Girón, hoy hotel, y el moderno Palacio de Congresos, obra de José Selgas y Lucía Cano. La ciudad conserva además historias como la de María Rodríguez de Monroy, conocida como María la Brava, vinculada a enfrentamientos entre linajes locales.

