Malinas, el tesoro oculto de Flandes con patrimonio medieval y obras de Rubens

“Malinas es una verdadera maravilla que tiene la condición de estar rodeada por lugares como Amberes, Brujas, Gante o Lovaina, de forma que cuando sales de Bruselas dispuesto a viajar por Flandes es posible que te pase desapercibida”. Con esta contundente afirmación, Ángel Martínez Bermejo nos invita a detenernos en esta joya oculta de Flandes. El casco histórico de Malinas es uno de sus grandes tesoros, “un casco histórico muy atractivo, con esa arquitectura del otoño de la Edad Media y luego del Barroco de Flandes, tan diferente de la que tenemos en el sur de Europa”.

Vidrieras de la Catedral de Malinas | Unsplash

La catedral más impresionante de Bélgica y el perfil monumental de la ciudad

Uno de los edificios más destacados es la Catedral de San Rumoldo. Bermejo recuerda que “siempre se dice que la catedral de Malinas es la más impresionante de toda Bélgica”. Su torre domina la plaza principal y el perfil urbano de la ciudad.

Nuestro colaborador evoca también al cantautor belga Jacques Brel y su canción sobre el país llano: “decía que las catedrales son sus únicas montañas, pues aquí estamos ante uno de los picos más altos, una de las cumbres de su particular Himalaya de arquitectura medieval y renacentista”.

En el centro histórico también destaca la Casa Consistorial de Malinas y su campanario. Este tipo de torres forma parte del conjunto de Campanarios de Bélgica y Francia. Bermejo explica su significado histórico: “frente a la torre del castillo y la torre de la iglesia, los símbolos evidentes del poder del señor y del clero, los campanarios municipales son la muestra del poder cívico, de la libertad de la ciudadanía ante los poderes tradicionales”.

Arquitectura típica de Malinas | Unsplash

Beguinajes y comunidades femeninas medievales

Otro de los espacios históricos de la ciudad es el Gran Beguinaje de Malinas. “Las beguinas eran mujeres que hacían una vida comunitaria dedicada a Dios pero que no eran monjas ni abandonaban el mundo”. Estas comunidades surgieron en el siglo XIII y formaban recintos con viviendas, iglesia, talleres y jardines. El beguinaje de Malinas forma parte del conjunto de beguinajes flamencos reconocidos por la UNESCO.

El Renacimiento y la infancia de Carlos V

La historia de la ciudad también está vinculada al emperador Carlos V. Aunque nació en Gante, pasó parte de su infancia en Malinas bajo la tutela de su tía Margarita de Austria. Su corte convirtió la ciudad en un centro cultural: “Margarita atrajo a pintores, músicos y filósofos y fue una mecenas de las artes y las ciencias”.

Catedral de Malinas | Pixabay

Arte flamenco en iglesias y palacios

El patrimonio artístico también es uno de los grandes atractivos de la ciudad. “Podemos encontrar muchas obras de los maestros flamencos, pero no en museos, sino en los mismos lugares para los que fueron creadas”. Entre ellas destacan dos trípticos del pintor Peter Paul Rubens: "La adoración de los Reyes", en la Iglesia de San Juan, y "La pesca milagrosa", en la Iglesia de Nuestra Señora sobre el Dyle.

Escucha el audio completo de este reportaje de Ángel Martínez Bermejo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.