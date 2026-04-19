Sant Jordi 2026 en Barcelona: los mejores libros gastronómicos para regalar en el Día del Libro

Sant Jordi no es festivo en Catalunya, pero eso no impide que sea, para muchos, el día más especial del año. Las calles se llenan desde primera hora de lectores que buscan novedades editoriales, firmas de autores y ese libro perfecto para regalar.

“Es, sin duda, un gran día para la cultura”, resume Anna Riera, que destaca el ambiente único de Barcelona durante esta jornada, con avenidas abarrotadas y largas colas para conseguir una dedicatoria.

Este 2026, la llamada “milla de oro” del libro sustituye a la tradicional Rambla, manteniendo intacto el espíritu de una celebración que combina literatura, gastronomía y tradición.

Los mejores libros gastronómicos para regalar en Sant Jordi 2026

Entre las recomendaciones destacan títulos prácticos, accesibles y con un enfoque actual de la cocina.

Para quienes quieren iniciarse entre fogones, uno de los grandes éxitos del año es “Cocina para todos”, de Karlos Arguiñano, con más de 500 recetas sencillas, saludables y organizadas por categorías. En la misma línea, el chef Dani García triunfa con “Cocina en casa como Dani”, un recetario cercano inspirado en la cocina familiar.

Otra propuesta original es “La nevera medio llena: aquí no se tira nada”, de Jordi Roca, que apuesta por la cocina de aprovechamiento con recetas creativas y divertidas. El libro parte de una realidad contundente: un tercio de los alimentos acaba en la basura, y demuestra que incluso una nevera aparentemente vacía puede ofrecer grandes posibilidades.

Para quienes buscan reinterpretar la tradición, destaca “Cocina de aquí para gente de hoy”, de Mikel López Iturriaga (El Comidista), que actualiza platos clásicos de la cocina española con un enfoque moderno, saludable y sin complicaciones.

Pero la gastronomía también se lee desde la historia y el ensayo. En este ámbito, sobresale “Parabere”, que recupera la figura de María Mestayer de Echagüe, pionera de la alta cocina española y autora de una de las enciclopedias culinarias más influyentes del siglo XX.

También resulta especialmente atractivo “Una ópera gastronómica”, de Marc Casanovas, que reconstruye la vida de Ramon Cabau, figura clave en la renovación de la cocina catalana en los años 80 y 90.

Para entender las tendencias actuales, “Nueva cocina de pueblo”, de Jordi Luque, ofrece un recorrido por la nueva generación de restaurantes rurales que están transformando la gastronomía en pequeños municipios de España.

Libros sobre sostenibilidad y producto: la nueva tendencia gastronómica

La sostenibilidad y el producto local ganan protagonismo en las novedades editoriales. En este sentido, destacan títulos como “Arroz, técnica y esencia”, de Luis Arrufat, considerado una obra de referencia sobre este ingrediente básico.

También sobresale “Comer hasta la extinción”, de Dan Saladino, un ensayo que alerta sobre la pérdida de biodiversidad alimentaria a nivel global.

En clave más poética y territorial, “Natura viva”, de Martina Puigvert, propone una mirada íntima a la cocina del restaurante Les Cols (Olot), basada en el producto de proximidad y el respeto absoluto por los ciclos de la naturaleza.

Qué libro regalar en Sant Jordi: guía rápida

Para quienes buscan inspiración de última hora, la selección de Anna Riera ofrece algunas claves claras: recetarios sencillos para empezar, propuestas creativas para aficionados a la cocina, clásicos de la gastronomía española para los más tradicionales y ensayos para quienes quieren profundizar en la cultura culinaria.

Porque Sant Jordi no es solo una fiesta del libro, sino también una celebración de la cultura en todas sus formas, incluida la gastronomía. Y este 23 de abril, entre rosas y páginas, la cocina vuelve a ser protagonista en las librerías de Barcelona.

Feliz Sant Jordi y feliz Día del Libro, de parte de todo el equipo de "Gente viajera", el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h con Carles Lamelo