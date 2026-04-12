Cómo visitar Machu Picchu: circuitos, rutas y consejos prácticos

Machu Picchu, principal icono del país, cuenta con un sistema de acceso estructurado para controlar las visitas. Detalla Elena del Amo: “Tras la pandemia crearon cinco circuitos... hace un par de años lo dejaron en tres circuitos, pero subdivididos en 10 rutas”. Además, el acceso está estrictamente regulado: “No, salvo que pases antes por caja. Porque cada una tiene su precio y, una vez en el recinto, está todo muy controlado”. Las entradas son nominativas y requieren identificación: “Hasta tienes que llevar el pasaporte, porque las entradas son nominativas y verifican que realmente eres tú”, recalca Elena.

Machu Picchu y fauna local | Unsplash

Entradas: cuándo y cómo comprarlas

Aunque cada día se venden entradas en Aguas Calientes, la recomendación es clara: “Lo suyo es llevar la entrada comprada con meses de antelación”. Especialmente en temporada alta, entre mayo y septiembre, cuando se agotan con facilidad. “Se venden según la temporada entre 4.500 y 5.600 al día”, lo que limita la disponibilidad y la posibilidad de elegir horario o ruta.

Qué circuito elegir en Machu Picchu

La elección depende del perfil del viajero. El Circuito 1 es el más panorámico, ideal para fotografía, pero exigente físicamente. El Circuito 2 combina vistas y recorrido por la zona urbana, siendo más equilibrado. Por su parte, el Circuito 3 permite recorrer los principales espacios históricos: “el Templo del Sol, el Templo del Cóndor, la Casa del Inca”, con menor esfuerzo físico. Para los más aventureros, existe la opción de subir al Huayna Picchu: “serán fácil dos horitas de subida casi a la vertical... y me aseguraban que vuelan”, apostilla Elena, en referencia a la rápida venta de entradas limitadas.

Machu Picchu | Pexels

Recomendación final: optimizar la experiencia

La propuesta de Elena del Amo, experta en la zona, es clara: “no escatimaría... y entraría dos veces”. La sugerencia combina una visita vespertina al Circuito 2 y otra matinal al Circuito 3. “Cada acceso te va a costar entre 40 y 50 €, pero, con el Machu Picchu, yo no me la jugaba”.

Escucha el audio completo de este reportaje de Elena del Amo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.