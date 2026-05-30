Miradores de la Costa Blanca: dónde disfrutar de las mejores vistas de la costa de Alicante

“A mí me encantan esos puntos de vista elevados, esos miradores que casi parecen mágicos por la serenidad que te proporcionan”, confiesa Enrique Domínguez Uceta, ya que permiten observar al mismo tiempo el mar, la tierra, los pueblos, las carreteras y las montañas. Para él, “esos miradores son auténticos templos de las sensaciones donde el paisaje se humaniza”.

Jávea | Pexels

El Mirador del Cap de Sant Antoni y las vistas sobre Jávea

El recorrido comienza en el Mirador del Cap de Sant Antoni, situado en el término municipal de Jávea y dentro del Parque Natural del Montgó. Elevado a más de 160 metros sobre el mar, ofrece una amplia panorámica de la bahía de Jávea y de los acantilados que la rodean. Desde este enclave se observan aguas de tonalidades que van del azul marino al turquesa y, en condiciones atmosféricas favorables, es posible distinguir la silueta de Ibiza en el horizonte.

Calpe | Pexels

El Morro de Toix y la geografía de la costa alicantina

Más al sur se encuentra el Mirador del Morro de Toix, entre Altea y Calpe. Desde este punto se contempla la bahía de Calpe con el Peñón de Ifach al fondo, además de las salinas y el núcleo urbano. En dirección sur, la vista alcanza la bahía de Altea y la Serra Gelada. Según Domínguez Uceta, se trata de “un mirador estratégico para comprender esa orografía de sierras que llegan oblicuas al mar”.

Altea | Pexels

El encanto del casco antiguo de Altea

En pleno centro histórico de Altea se sitúa el Mirador de los Cronistas de España. Desde la plaza de la Iglesia se observan los tejados, las fachadas encaladas y las calles que descienden hacia el mar. La panorámica incluye el puerto de Altea y el perfil lejano del Peñón de Ifach, con la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo y su característica cúpula de azulejos azules como referencia visual del conjunto urbano.

Balcón del Mediterráneo, Benidorm | Pexels

Benidorm desde sus miradores más emblemáticos

El Balcón del Mediterráneo es “el más famoso de la Costa Blanca sin duda”. Situado sobre un promontorio rocoso, divide las playas de Levante y Poniente y ocupa el lugar donde se encontraba la antigua fortaleza de la ciudad. Otro de los puntos destacados es el Mirador de la Cruz de Benidorm, ubicado en la Serra Gelada. Desde allí se obtiene una vista panorámica del skyline de la ciudad y de su entorno costero. Domínguez Uceta lo define como “el mejor lugar para ver el fenómeno Benidorm desde fuera de la ciudad”.

Pasarela del faro de Santa Pola | Pexels

Otros miradores de la Costa Blanca

El recorrido también incluye referencias al Castillo de Santa Bárbara, en Alicante, situado a 166 metros de altitud, y al Mirador del Faro de Santa Pola, construido sobre un acantilado con una pasarela peatonal elevada sobre el vacío. Desde este último punto se divisa la Isla de Tabarca, además de las playas de Santa Pola y las lagunas salineras frecuentadas por flamencos.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.