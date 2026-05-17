Edimburgo literario: ruta por los escenarios de Stevenson, Sherlock Holmes y Harry Potter

“Os voy a hablar de Edimburgo”, avanzó Sandra Martín al comenzar su recorrido por la capital escocesa. La colaboradora recordó que la ciudad es el lugar de nacimiento de Robert Louis Stevenson, autor de La isla del tesoro y El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.

Además, explicó que UNESCO declaró a Edimburgo Ciudad de la Literatura en 2004, siendo la primera ciudad en recibir esta distinción.

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La Old Town y la Royal Mile

El recorrido literario comienza en la Old Town, la Ciudad Vieja medieval. “La Royal Mile o Milla Real es la avenida que cruza de punta a punta la ciudad medieval”, explicó Sandra Martín. Esta vía conecta el Castillo de Edimburgo con el Palacio de Holyroodhouse. La colaboradora recomendó visitar el castillo por sus vistas y por albergar las Joyas de la Corona escocesa. También destacó los callejones de la Royal Mile, donde se encuentra el Writers' Museum, dedicado a Stevenson, Walter Scott y Robert Burns.

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Sherlock Holmes, Harry Potter y los cafés históricos

“Solo así se descubre el lugar donde vivía el hombre que inspiró a Stevenson su Dr Jekyll y Mr Hyde”, señaló Sandra Martín sobre los callejones de la ciudad. Se refería a Deacon Brody, personaje histórico relacionado con la inspiración de la novela. También recordó que Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo y estudió medicina en la ciudad. En la plaza Picardy se encuentra una estatua de Sherlock Holmes.

Sobre Harry Potter, explicó que J.K. Rowling terminó la saga en Edimburgo y frecuentaba The Elephant House. Desde allí se observa el cementerio de Greyfriars Kirkyard, donde está la lápida de Thomas Riddel, apellido que inspiró a Voldemort.

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La New Town y las vistas desde Calton Hill

Sandra Martín también recomendó recorrer la New Town, construida para las clases altas y llena de avenidas, jardines y monumentos literarios. Entre ellos destacó el Scott Monument, dedicado a Walter Scott. Para terminar la visita propuso subir a Calton Hill. “Al atardecer hay que situarse en la colina de Calton, Calton Hill, para ver la ciudad Nueva y el Castillo con la puesta de sol”.