Stelvio, Amalfi y Noruega

Las carreteras más espectaculares de Europa para recorrer en coche este verano

Las carreteras escénicas de Europa se convierten en protagonistas durante los meses de mayo y junio, cuando reabren muchos puertos de montaña cerrados en invierno y todavía no han llegado las grandes aglomeraciones del verano. En este reportaje elaborado por Elena del Amo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero presentado por Carles Lamelo y emitido sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, se recorren algunas de las rutas más espectaculares del continente. El audio completo puede escucharse en Gente viajera.

Elena del Amo

Europa |

Una de las carreteras más conocidas es el Paso Stelvio, en los Alpes italianos. “Un zigzag de 48 giros” que supera los 2.700 metros de altitud y que fue construido hace dos siglos para unir Viena con Lombardía. La ruta está vinculada además a la historia del Giro de Italia y es una referencia para conductores, moteros y ciclistas.

En Suiza destaca el Furka Pass, conocido también por aparecer en la película Goldfinger de James Bond. Elena del Amo lo describe como una carretera de “curvas elegantes, glaciares y los típicos chalets de montaña”. También menciona otros pasos alpinos como San Gotardo o el Grossglockner, la ruta panorámica más famosa de Austria.

Paso Stelvio
Paso Stelvio | Pexels - Milesiwes - 18795732

Noruega y sus carreteras entre fiordos

Noruega concentra algunas de las rutas más fotografiadas de Europa. Entre ellas, Trollstigen, conocida como “la escalera de los trolls” y la Carretera del Atlántico, formada por varios puentes que conectan islas sobre el océano. Sobre el país escandinavo, Elena del Amo asegura: “Los paisajes, entre cascadas, entre cimas nevadas y precipicios de vértigo, sin una casa a la vista ni un mal tendido eléctrico, a veces eran de quedarte pegada”. Además, recuerda que en estas fechas ya puede disfrutarse del Sol de Medianoche en las zonas más septentrionales del país.

Costiera Amalfitana
Costiera Amalfitana | Pexels - Beka Ichkiti - 95841211-13543020

La Costiera Amalfitana y las rutas junto al mar

En el sur de Italia, la Costiera Amalfitana aparece como una de las carreteras costeras más conocidas de Europa. Son unos 50 kilómetros entre Sorrento y Salerno por la llamada “carretera de los dioses”, excavada entre acantilados y conectando localidades como Positano, Amalfi o Ravello. “En julio y agosto me parece una pesadilla”, explica Elena del Amo sobre la alta ocupación turística durante el verano, recomendando recorrerla en mayo, junio o a partir de septiembre.

Rumania
Rumania | Pexels - Samuel Hajnik - 3231550-30314255

Irlanda y la Transfăgărășan de Rumanía

Otra de las rutas mencionadas es la Ruta Costera de la Calzada, en Irlanda, entre Belfast y Derry, con acantilados, castillos y escenarios utilizados en Juego de Tronos. El recorrido concluye en Rumanía con la Transfăgărășan, abierta en los años 70 a través de los Cárpatos. Aunque Elena del Amo reconoce no haberla recorrido todavía, recuerda que la revista Top Gear “llegó a decir de ella que era la mejor carretera del mundo”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer