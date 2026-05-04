El Valle de Tena: guía para descubrir el Pirineo aragonés

El entorno destaca por montañas cubiertas de bosques de pinos, hayas y robles, además de cumbres nevadas. Según el colaborador, “no hay monumentos de visita obligada, no hay yacimientos arqueológicos, pero el verdadero monumento es la naturaleza”.

Naturaleza, senderismo y paisajes de alta montaña

Panticosa ofrece múltiples opciones para el senderismo y las rutas en bicicleta. Ubicada en un valle modelado por el agua de la lluvia y el deshielo, la zona cuenta con embalses que configuran paisajes que “recuerdan a los de Suiza”.

La estación de esquí de Panticosa-Los Lagos, conectada con Formigal, es uno de los puntos más conocidos. En este entorno destacan los ibones, lagos de origen glaciar como el Ibón de Sabocos, “ese espejo de agua a más de 1900 m de altura en el que se reflejan las cumbres”, y el Ibón de Asnos.

Panticosa | Víctor Herranz

Pueblos con encanto y patrimonio

El municipio se divide en tres núcleos: Panticosa, Baños de Panticosa y El Pueyo de Jaca. Además, en los alrededores se encuentran enclaves como Lanuza, Sallent de Gállego o Hoz de Jaca.

Lanuza conserva su arquitectura tradicional y acoge el Festival Pirineos Sur desde 1992. Sallent de Gállego, por su parte, destaca por su iglesia de la Asunción, su puente medieval y la figura del Gigante de Sallent. Hoz de Jaca ofrece vistas sobre el embalse de Búbal y la Tirolina del Valle de Tena.

Balneario de Panticosa | Víctor Herranz

Balneario, naturaleza y excursiones cercanas

Baños de Panticosa alberga un balneario renovado con arquitectura moderna en un entorno de alta montaña. Sobre este enclave, Enrique señala que se trata de “uno de los rincones más bellos del Pirineo aragonés, un gran circo rodeado de montañas nevadas”.

En las proximidades también se pueden visitar enclaves como Sabiñánigo, las iglesias del Serrablo, Jaca o Canfranc, ampliando las opciones culturales y naturales.

Pasarelas de Panticosa | Víctor Herranz

Tradición gastronómica

Entre las especialidades locales destacan las sopetas del Valle de Tena, descritas como “melocotón con vino, tan rico y nutritivo, típico de esta zona”.

Este contenido forma parte de un reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta. Puedes escuchar el audio completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.