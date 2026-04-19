Qué ver en el valle de la Dordoña: ruta por el Perigord francés

La ruta propuesta sigue el valle del río Dordoña, desde Bergerac hasta Sarlat. “Si nuestra excusa es Cyrano, la ciudad de Bergerac es el punto de partida perfecto”, señala. Allí se puede conocer la figura de Savinien de Cyrano, “de nariz descarada, exageradamente grande”.

“Sí! Savinien de Cyrano, señor de Bergerac, nació en 1690 en París”, relata, destacando su faceta de espadachín, su carácter y su posterior dedicación a la escritura tras ser herido. Su historia inspiró la obra estrenada en 1900 por Edmond Rostand.

El centro histórico de Bergerac es compacto y se recorre fácilmente. “Por eso recomiendo seguir el itinerario que propone la oficina de turismo”, indica. Destacan el Quai Cyrano, la experiencia dedicada al personaje y elementos como casas de entramado de madera, plazas con estatuas y un museo del tabaco.

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Del Perigord Púrpura al Perigord Negro

“Bergerac es la capital del Perigord Púrpura” por sus viñedos y denominaciones de origen. La ruta continúa hacia el este, entrando en el Perigord Negro. “Lo de ‘negro’ en realidad viene por los bosques y caminos oscuros”, aclara, aunque describe el paisaje como luminoso, con el río serpenteando entre prados, castillos y pueblos medievales.

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Pueblos, cuevas y castillos

Entre las paradas imprescindibles, destaca Sarlat, “una ciudad de cuento, con un mercado semanal que es una locura de aromas y sabores”. También La Roque Gageac, enclavado entre río y acantilado, y Domme, una bastida con calles en cuadrícula y una gruta subterránea.

En la región abundan las cuevas, como Lascaux, con pinturas prehistóricas comparables a Altamira. Los castillos, en su mayoría fortificados, se sitúan en lo alto de peñas. “Te asomas desde sus almenas y te parece estar viendo el mismo paisaje de hace 500 años”.

Entre los más destacados están Biron, Beynac y Castelnaud. También el castillo de Milandes, vinculado a Josephine Baker, y los jardines de Marqueyssac, situados sobre una peña con vistas al río.

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Cómo llegar al valle de la Dordoña

“Se puede llegar en avión a Burdeos y alquilar allí un coche”, explica, señalando también Toulouse o el acceso por carretera desde España como alternativas.

Este reportaje elaborado por Sandra Martín se puede escuchar al completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.