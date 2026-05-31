De Benidorm a Tabarca, los lugares imprescindibles del verano valenciano

La Comunitat Valenciana en la literatura del verano

Existe una estrecha relación entre la Comunitat Valenciana y el imaginario de las vacaciones, como subraya Enrique Domínguez Uceta: "Al sol y playa hay que sumar ya la memoria, la nostalgia y las sensaciones frescas del nacimiento a los placeres de la vida adulta en vacaciones familiares." Recuerda, además, Uceta que numerosos autores han convertido este territorio en escenario literario asociado al descanso, la luz mediterránea y las experiencias estivales. Desde Vicente Blasco Ibáñez hasta escritores contemporáneos, las costas valencianas aparecen vinculadas a recuerdos, amores de verano y reencuentros familiares. En esa literatura del verano no puede faltar Manuel Vicent como referencia esencial: "Es, sin duda, el gran maestro a la hora de capturar el verano valenciano." También nos remite a obras y autores que han reflejado distintos aspectos del territorio, como Rafael Chirbes, Elia Barceló, Esther García Llovet, Ferran Torrent y Manuel Vázquez Montalbán, cuyos relatos incorporan paisajes, ciudades y ambientes de la Comunitat Valenciana.

Bañistas disfrutando de la playa de La Malvarrosa | Unsplash

El papel de la Comunitat Valenciana en el turismo español

La evolución turística de la región ocupa un lugar relevante en la historia reciente de nuestro país. Apunta Enrique que "la Comunitat Valenciana es un pilar fundamental para entender el fenómeno del turismo de masas en España." Localidades como Benidorm protagonizaron la transformación turística iniciada en la década de los años sesenta, atrayendo visitantes nacionales e internacionales y contribuyendo a la consolidación de la industria de la hospitalidad como motor económico regional.

Benidorm | Pexels

Destinos más populares para veranear

Entre los lugares más frecuentados por los visitantes destacan Benidorm, Jávea, Dénia, Altea, Peñíscola, Gandía y Cullera. Estos destinos combinan playas, patrimonio, ocio, gastronomía e infraestructuras turísticas consolidadas.

Desde el faro de Peñíscola | Pexels

Rincones menos conocidos del territorio

Para quienes buscan alternativas alejadas de las zonas más concurridas, Enrique recomienda espacios como la Sierra de Irta, la comarca de Los Serranos, Chulilla, Chelva, el Valle de Gallinera, Guadalest y la isla de Tabarca. Y, en esta última, Uceta nos aconseja una experiencia singular: "Pasar la noche allí cuando se marcha el último barco se convierte en una experiencia mística y secreta."

Isla de Tabarca | Unsplash

Actividades más allá de la playa

La Comunitat Valenciana ofrece además una amplia variedad de actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura y el patrimonio. Entre ellas figuran rutas de senderismo como las del Peñón de Ifach, Puig Campana o la ruta del agua de Buñol, así como visitas al Palmeral de Elche, el castillo de Xàtiva o la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la capital valenciana. Las fiestas populares y los festivales de verano completan una oferta que, según Enrique, convierte al territorio de la región valenciana en un destino con numerosas alternativas para todos los perfiles de viajeros.

Moros y Cristianos, una fiesta identitaria de la Comunidad Valenciana | Pixabay

Consejos para disfrutar del viaje

Entre las recomendaciones propuestas figura diseñar un viaje que combine litoral e interior, adaptar los horarios al ritmo mediterráneo, buscar establecimientos frecuentados por los vecinos, utilizar transporte público sostenible y recorrer el destino sin prisas.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero presentado por Carles Lamelo, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas.