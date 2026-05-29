Programa especial de ‘Gente viajera’ desde Elda para vivir sus fiestas de Moros y Cristianos

Este domingo a partir de las 12.00, Gente viajera estará en directo desde la Sala de Exposiciones Casino Eldense para acercar a los oyentes todo el ambiente de las fiestas de Moros y Cristianos de Elda, declaradas de Interés Turístico Internacional y convertidas en uno de los grandes acontecimientos festivos del calendario valenciano.

Durante el programa, Carles Lamelo y su equipo descubrirán cómo Elda se transforma estos días en un gran escenario al aire libre donde desfiles, comparsas, música festera, embajadas y actos de arcabucería llenan las calles de tradición y emoción. Una celebración profundamente arraigada que une a generaciones enteras y que refleja el carácter acogedor y festivo de la ciudad.

Elda, historia, patrimonio y tradición

El programa también recorrerá algunos de los grandes atractivos culturales e históricos de la ciudad, como el Castillo-Palacio de Elda , símbolo histórico de la localidad y testigo del pasado medieval de la comarca; el Museo Arqueológico de Elda y el legado de la Vía Augusta, que muestran la importancia histórica del territorio desde época íbera y romana.

También habrá espacio para descubrir el Museo Etnológico de Elda y el reconocido Museo del Calzado, reflejo de una industria que ha convertido a Elda en referente internacional del calzado de calidad y de la tradición artesanal vinculada a la moda.

La gastronomía eldense también ocupará un lugar destacado en el programa de la mano del chef Pablo Montoro, del espacio Montoro, que acercará a los oyentes algunos de los sabores y recetas más representativos de la cocina local y festiva.

Además, hablaremos con Marian Cano, consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana; con Marta Alonso, secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat Valenciana; y con Germán Pedrero, vocal de promoción de las fiestas de Moros y Cristianos de Elda, para profundizar en el valor turístico, cultural y social de estas celebraciones.

El programa contará también con la participación de los colaboradores Enrique Domínguez Uceta, Anna Riera, Elena del Amo y Ángel Martínez Bermejo.

Tampoco faltarán las propuestas para disfrutar del entorno natural de la ciudad, como las vías ferratas de la Sierra del Bolón o el Pantano de Elda.

Gente viajera en directo desde Elda

Este domingo, acompaña a Carles Lamelo y al equipo de Gente viajera en un recorrido especial por la historia, las fiestas, la cultura y la hospitalidad mediterránea de Elda, una ciudad que durante los Moros y Cristianos muestra al visitante toda su identidad y riqueza patrimonial.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y la app, y nuestro canal de YouTube.

Con el apoyo deTurisme Comunitat Valenciana y laConsellería de Educación, Cultura y Universidades.