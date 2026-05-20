Grand Tour de Suiza: ruta cultural entre Basilea, Berna y Gruyère

Durante el programa, Víctor Herranz explica que “no hay nada mejor que la Grand Tour de Suiza”. El recorrido aparece definido como un itinerario pensado “para los amantes de las carreteras secundarias”. Según detalla Elena Affeltranger, de la Oficina de Turismo de Suiza, la principal característica de esta ruta es la flexibilidad para adaptar el viaje según el tiempo y las preferencias de cada viajero.

La propuesta combina naturaleza, patrimonio y ciudades culturales a lo largo de diferentes regiones del país.

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Basilea y el norte cultural de Suiza

Víctor Herranz recomienda iniciar la ruta en Basilea, descrita como “la capital cultural de Suiza por excelencia”. La ciudad destaca por su elevada concentración de museos, entre ellos el Kunstmuseum y la Fundación Beyeler. Además, el reportaje recuerda que a mediados de junio se celebra Art Basel, considerada “la feria de arte contemporáneo más importante del mundo”.

El recorrido por Basilea también incluye el Rin, el casco antiguo y la convivencia entre arquitectura moderna y medieval.

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Neuchâtel, Friburgo y Berna: patrimonio y tradición

Desde Basilea, la Grand Tour continúa hacia el sur en dirección a Neuchâtel, una localidad situada junto al lago y caracterizada por “un aire francés y un casco antiguo de piedra amarillenta”. La ruta avanza después hacia la región de Friburgo y la capital suiza, Berna, considerada una parada imprescindible dentro de los destinos Patrimonio de la Humanidad.

El viaje propone recorrer estas ciudades disfrutando del paisaje y de las carreteras secundarias que conectan diferentes regiones del país.

Queso Gruyère | Pexels - Minchephoto - 21938198

El queso Gruyère y la gastronomía suiza

El tramo final de la ruta incorpora también la tradición gastronómica suiza. “La cultura también se come”, resume Víctor Herranz al llegar a la región del queso Gruyère. El reportaje describe las colinas verdes, las vacas con cencerros y los pueblos medievales como parte del paisaje característico de esta zona. Entre las propuestas gastronómicas aparece la fondue moitié-moitié, uno de los platos tradicionales de la región.

La ruta concluye con la posibilidad de terminar el viaje en ciudades como Lucerna o Zúrich, completando así un recorrido por algunas de las principales referencias culturales y paisajísticas de Suiza.

📲 El audio completo puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero presentado por Carles Lamelo.