Colombia: qué ver en “El País de la Belleza”, entre Cartagena, cafetales y biodiversidad

Víctor Herranz propone comenzar el viaje en Cartagena de Indias, recorriendo sus calles empedradas a primera hora de la mañana. La ciudad amurallada aparece descrita como “El Corralito de Piedra”, donde “la arquitectura virreinal se funde con la modernidad”. Durante el recorrido histórico, el reportaje recuerda la defensa de Cartagena en 1741 frente a la armada inglesa. Una batalla ligada a la figura de Blas de Lezo y resumida en la frase: “para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta sólo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres”.

Cartagena de Indias | Pexels - Ariel Foletto - 2999027-13767911

Un país dividido en seis grandes regiones turísticas

“Es un continente en miniatura a ritmo de salsa, cumbia y vallenato”, explica Víctor Herranz al describir la diversidad colombiana. El reportaje destaca que Colombia se organiza en seis regiones turísticas muy diferenciadas: el Gran Caribe, el Pacífico, los Andes, la Amazonía, la Orinoquía y los Llanos Orientales. Entre las experiencias mencionadas figuran los cruceros por el río Magdalena o visitas a lugares como la Catedral de Sal de Zipaquirá, una iglesia construida en el interior de una mina de sal cerca de Bogotá.

Biodiversidad Colombia | Pexels - Salome Salazar Ravagli - 1447387235-37422968

Biodiversidad y turismo sostenible en Colombia

La biodiversidad ocupa una parte central del recorrido. Según se explica en el programa, Colombia es el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado. Víctor Herranz destaca especialmente las montañas y los Parques Nacionales, además de lugares emblemáticos como el Eje Cafetero o la Palma de Cera. El reportaje también menciona las “Rutas de la Belleza Oculta”, una propuesta vinculada al turismo sostenible y al conocimiento de comunidades locales y cultivos como el cacao.

“El objetivo ahora es que no nos quedemos solo en Bogotá o Medellín, sino que nos ‘perdamos’ un poco más”, señala el colaborador.

Gastronomía Colombia | Pexels - Carlos Hernandez - 2055472366-36921559

Gastronomía colombiana: del café al sancocho

La gastronomía colombiana aparece ligada a la diversidad regional del país. “Cada región tiene su plato estrella”, resume Víctor Herranz. El reportaje menciona desde propuestas gastronómicas de alta cocina como el restaurante Quimbaya hasta platos populares como el sancocho junto al mar. La música también acompaña el viaje, con referencias constantes a la salsa caleña, la cumbia y el vallenato, definidos como resultado de influencias africanas, indígenas, españolas y afrocubanas.