Primavera Sound 2026 en Barcelona: fechas, cartel y claves del festival internacional

Según Aleix Ibars, responsable de comunicación y prensa del festival, “el sold out refleja no solo el atractivo del lineup, sino una fidelidad construida durante años”. El portavoz destacó además que “Primavera Sound se ha consolidado como una experiencia cultural integral, donde el público confía en la curaduría incluso más allá de nombres concretos”.

Primavera Sound Festival | Christian Bertrand 23

Un cartel que mezcla legado y nuevas tendencias

El festival volverá a apostar por una programación diversa. Sobre el equilibrio entre artistas históricos y nuevos fenómenos, Ibars explicó que “la clave está en una curaduría que no segmenta por edades sino por relevancia artística”. En ese sentido, añadió que “el festival busca el diálogo entre épocas”.

El cartel principal se celebrará del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum, mientras que el concierto inaugural gratuito tendrá lugar el miércoles 3 de junio y la clausura electrónica de Primavera Bits se celebrará el domingo 7 de junio con nombres como Carl Cox.

PS Barcelona | Christian Bertrand 12

Primavera Sound y su impacto en Barcelona

Más allá de la música, el festival mantiene un fuerte impacto económico y cultural en la ciudad. Ibars señaló que “el impacto es transversal: ocupación hotelera cercana al máximo, incremento en restauración y comercio, y una fuerte actividad en transporte”.

Además, destacó el papel de Primavera a la Ciutat como parte esencial del modelo del festival: “permite descentralizar la experiencia, activar salas locales y generar una conexión directa entre artistas y ciudad”.

Primavera Sound BCN | SergioAlbert 031

Primavera Pro y la industria musical

El evento también refuerza su dimensión profesional a través de Primavera Pro, un espacio de debate sobre la industria musical internacional. Según Ibars, “es un punto de encuentro clave para analizar cambios estructurales: el impacto de la inteligencia artificial, los nuevos modelos de negocio o la relación entre artistas y fans”.

Sobre la identidad del festival en un contexto global competitivo, resumió que “su identidad curatorial, la diversidad musical sin prejuicios y su integración con la ciudad” siguen marcando la diferencia.

El audio completo puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Víctor Herranz.