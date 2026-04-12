Bolivia, un destino auténtico y diverso en Sudamérica

"No tendrá la fama de Argentina o Perú, ni la infraestructura de, por ejemplo, algunas zonas de Chile, pero toda Bolivia, precisamente porque no la visita mucha gente, conserva una autenticidad que por desgracia van perdiendo los destinos más trillados". Así lo afirma Elena del Amo, para quien, además "se trata de uno de los países con más contrastes del continente", con escenarios que van desde el altiplano andino hasta la selva amazónica, pasando por desiertos de sal, parques nacionales y yacimientos arqueológicos como Tiwanaku.

Espectacular Salar de Uyuni | Elena del Amo

Un viaje que requiere planificación y paciencia

Viajar por Bolivia exige organización, especialmente para quienes cuentan con tiempo limitado. Elena del Amo señala: "a los que viajamos con billete de vuelta sí nos conviene organizar las cosas, aunque con flexibilidad, con paciencia… aquí todo va muy despacito". Las infraestructuras pueden ser limitadas y los desplazamientos largos, además de posibles imprevistos como bloqueos en carreteras. Por ello, Elena recomienda este destino especialmente a viajeros experimentados: "mejor para los que tienen cierto callo y llegan sabiendo que las cosas no van a funcionar como un reloj", aunque subraya que la recompensa es alta por su autenticidad cultural, gastronomía y diversidad.

Salar de Uyuni | Elena del Amo

El Salar de Uyuni, imprescindible

Uno de los grandes iconos del país es el Salar de Uyuni, "el mayor desierto de sal del mundo; una inmensa costra blanca del tamaño de Asturias". Este paisaje, situado a gran altitud, ofrece experiencias únicas, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando se produce el conocido efecto espejo. Elena insiste en su importancia: "Prohibido perdérselo", destacando la sensación de irrealidad del entorno, así como las condiciones extremas del clima, especialmente en invierno.

La gran costra blanca del Salar de Uyuni | Elena del Amo

La altitud, un factor clave del viaje

La altitud es uno de los principales desafíos del viaje por Bolivia. En gran parte del país se superan los 3.000 metros, lo que puede provocar mal de altura. Para prevenirlo, la recomendación local es clara: "comer poquito, moverse despacito y dormir solito". Ciudades como Sucre, Uyuni, el lago Titicaca o Potosí presentan diferentes niveles de altitud, siendo especialmente exigentes algunas zonas del altiplano.

Teleférico urbano de La Paz, Bolivia | Unsplash

La Paz y la mezcla cultural boliviana

La ciudad de La Paz destaca por su ubicación y singularidad. Aunque descrita como caótica, ofrece elementos únicos como su red de teleféricos urbanos. Elena explica que "La Paz tiene la red de teleféricos urbanos más alta del mundo", lo que permite recorrerla desde las alturas. Bolivia también sorprende por su mezcla cultural y tradiciones. Del Amo resume esta riqueza señalando que "Bolivia tiene también mucho de eso", en referencia a la combinación de elementos indígenas, coloniales y contemporáneos que conviven en el país.

Escucha el audio completo de este reportaje de Elena del Amo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.