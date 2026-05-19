Brunch Electronik: de plan dominical a fenómeno cultural. Durante la entrevista en Onda Cero, François Jozic, director general de Brunch Electronik, explica la evolución de un formato que comenzó como una propuesta diurna de domingo y que hoy se ha consolidado como una marca cultural internacional.

El evento ha crecido en ciudades como Barcelona y Madrid, ocupando espacios como el Poble Espanyol, el Parc del Fòrum o la Caja Mágica. Además, otras ciudades como Málaga también se han incorporado al circuito de eventos Brunch. El festival mantiene una propuesta centrada en música electrónica, cultura de club y programación diurna, combinando artistas internacionales y talento local.

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Cartel del Brunch Electronik Festival 2026

La edición de 2026 se celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto en el Parc del Fòrum de Barcelona con una programación ampliada a tres jornadas. Entre los principales nombres figuran Eric Prydz, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Kaytranada, Jeff Mills, Deborah De Luca e I Hate Models. El line-up también incorpora artistas como CamelPhat, Floating Points (Live), Acid Arab (Live), The Blaze (DJ set), Seth Troxler o Miss Monique.

El festival seguirá apostando por la escena local y catalana con nombres como Mercè, PAULA GM, Lildami, Gusset o Flashy Ice Cream.

Según François Jozic, director general de Brunch Electronik, “empezó colonizando espacios pequeños y singulares de Barcelona. Sin el talento local no sería lo que es ahora y por eso siempre guardamos una parte importante del cartel para ellos”.

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Tres jornadas y distintas identidades sonoras

Cada día del festival tendrá una identidad propia.

El viernes 7 de agosto estará marcado por propuestas de house y techno con Kaytranada, Jeff Mills o Paul Kalkbrenner.

con Kaytranada, Jeff Mills o Paul Kalkbrenner. El sábado 8 reunirá a algunos de los grandes headliners como Eric Prydz, CamelPhat, Luciano o Floating Points (Live).

El domingo 9 de agosto cerrará el festival con The Blaze (DJ set), RY X (DJ set), Mind Against y Marian Ariss.

Además, Brunch Electronik mantendrá sus afterparties oficiales en espacios como Input, La Terrrazza, Upload y Nacar Club.

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Comunidad, sostenibilidad y formato family friendly

Brunch Electronik también mantiene iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, políticas de igualdad, espacios Safe Space y colaboración con ONG. El festival continúa además desarrollando un formato family friendly dentro del circuito de música electrónica, una de las características más reconocibles del proyecto.

📲 El audio completo puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero presentado por Carles Lamelo.