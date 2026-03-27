La comarca Comunidad de Teruel se suma al cicloturismo para atraer visitantes

El cicloturismo y el turismo de aventura vinculada al mundo de la bicicleta “está de moda”, así lo constata el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, al enumerar los proyectos por los que se está postando en toda la comunidad aragonesa. Desde la provincia de Huesca en la que Zona Zero fueron pioneros en esta apuesta, hasta en la provincia de Teruel donde, a través de planes de sostenibilidad turística y financiación de diversas instituciones están recuperando, señalizando y creando rutas.

La creación de nuevas rutas se dan la mano con la recuperación de la Vías Verdes, algunas que vertebran también Aragón hasta la costa mediterránea, un proyecto complejo, pero el que se sigue trabajando desde el departamento de Turismo. El consejero Manuel Blasco, recuerda cómo la aparición de la bicicleta eléctrica ha permitido ampliar la práctica de este tipo de turismo a personas más mayores, lo que también contribuye al auge de este tipo de experiencias.

Un ejemplo de la recuperación de y creación de rutas ciclistas está en la comarca Comunidad de Teruel, en la que su presidente, José Herrero, cuenta cómo se ha apostado por un proyecto que se ejecuta en dos fases, para unir todos los pueblos de la comarca. Se denomina Bicileta. La primera fase ya está en marcha y se trata de 23 rutas señalizadas y 280 kilómetros de recorrido, pero con la mirada puesta en crear 33 rutas más, que supondrían añadir unos 300 kilómetros.

En este caso, el proyecto está siendo posible gracias a la financiación de los Fondos FITE, la primera fase con los de 2022 con una inversión de algo más de 198.300 euros y la segunda con los FITE 2024. Ayudas esenciales, como asegura Herrero para que se puede ejecutar esta idea pensada para todo tipo de visitante, sobre todo familiar, y par dinamizar el turismo de la comarca hacia puntos en los que, de otra manera, costaría más que llegaran visitantes.

Por su parte, el consejero de Turismo de la Comunidad de Teruel y alcalde de Libros, Raúl Arana, asegura que Bicitela viene a complementar la apuesta que desde la comarca se ha realizado siempre en torno al turismo de naturaleza, con las rutas de vías ferratas, las vías verdes e incluso la apuesta por el senderismo. Otra de las apuestas que destaca en esta zona turolense son la Ruta de las Trincheras y Dinoexperience, experiencias que se pueden disfrutar también a través del desplazamiento en bicicleta.

Gastronomía y turismo

En la comarca Comunidad de Teruel no sólo vamos a poder disfrutar del deporte de naturaleza, también vamos a poder recargar las pilas a través de su rica gastronomía. A los productos típicos de la provincia turolense, se suma la época del año en la que estamos, Semana Santa, Desde borrajas o acelgas hasta jamón de Teruel o unas ricas migas, sin olvidar Ternasco de Aragón o la trucha.

Pero si hay un plato típico, sobre todo en las Fiestas de la Vaquilla es el “regañao”, ese trozo de pan con jamón o sardina con pimiento rojo. Una merienda recomendada por el sumiller y propietario del restaurante Yain, Raúl Igual. Precisamente llevan años dedicándose a un producto muy de Semana Santa como es el bacalao. Un pescado con tradición en localidades de interior en las que antiguamente no llegaba el pescado fresco.