Incendios

Aragón cierra el verano con 35.675 hectáreas forestales calcinadas

Cifra que contrasta con las apenas 3.000 que se quemaron en 2025. En total, se han registrado estos meses 244 incendios frente a los 149 del año pasado.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca).
Incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca), el que ha calcinado más hectáreas este verano | INFOAR

Durante la campaña de incendios de 2026 en Aragón se han registrado 244 incendios y 35.675 hectáreas quemadas. Esa cifra – que incluye por ejemplo tierras de cultivo superaría las 44.000 – se ha multiplicado por 11. Por ejemplo, la pasada temporada apenas ardieron unas 3.000.

Tras un verano histórico en el aspecto negativo, los incendios de Las Peñas de Riglos y Orés se sitúan en los puestos segundo y tercero del ranking de los más virulentos desde que hay registros, sólo por detrás del incendio de Villarluengo (Teruel) en 1994.

Durante este verano, el 75% de los días ha habido avisos rojos o rojo plus por riesgo de incendios. Situación de alerta que han favorecido las temperaturas por encima de 30 grados, la humedad relativa inferior al 30% o el viento de más de 30 km/h. Aunque esos factores contribuyen a avivar las llamas, recuerdan que los fuegos no se inician solos.

En ese sentido, casi el 46% de los incendios de este verano fueron producto de causas naturales, pero el 29% se debieron a negligencias o accidentes, según ha detallado Maribel Ureta, Jefa del Servicio de gestión de incendios. En el primer capítulo destacaron los incendios por rayos, que afectaron a un número de hectáreas mucho mayor de lo habitual en esos casos. En el segundo caso, el 60% de las negligencias tuvieron que ver con maquinaria.

Se quiere dar respuesta tanto en los trabajos de extinción como en prevención y sensibilización. En la rueda de prensa de balance, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha recordado que el ejecutivo va a mejorar las condiciones de las brigadas de SARGA y de los agentes de protección de la naturaleza para combatir los incendios. También aumentará la inversión en dotación de medios y gestión forestal. Revitalizar el medio rural con actividad agrícola y ganadera o cinegética contribuirá a combatir los incendios.

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