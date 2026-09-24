La vivienda y el relevo generacional principales preocupaciones del medio rural aragonés.

El Consejo Económico y Social de Aragón analiza hoy en Huesca las oportunidades en el medio rural y las potencialidades de cada comarca en una jornada que se celebra en la Diputación Provincial y en la que se ha presentado del informe "La actividad económica y el empleo en el medio rural de Aragón".

Según ese documento, cada territorio tiene su casuística, pero en todos ellos sus puntos fuertes se fundamentan en las iniciativas empresariales y de autónomos y en el pleno empleo. Sin embargo, entre las flaquezas preocupan la dificultad para poner en marcha iniciativas empresariales, los problemas para acceder a la vivienda, el tratamiento fiscal, el relevo generacional, la dificultad para encontrar trabajadores así como la necesidad de contar con servicios e infraestructuras necesarios, tal y como ha señalado Juan García, presidente del CESA

Entre los principales problemas del medio rural está la vivienda y por eso desde la DPH se han creado planes específicos para mejorar esta y otras problemáticas. "Desde la DPH llevamos seis millones en tres años destinados a los municipios. Creamos un Plan de Vivienda, también un plan de videovigilancia para garantizar la seguridad en nuestros pueblos o el Plan Impulso que ha generado un incentivo de más de 20 millones de euros de inversión en nuestros pueblos en los últimos dos años", ha indicado el presidente de la DPH, Isaac Claver.

Por su parte, el presidente de CESA, Juan García, también ha insistido en la necesidad de generar las condiciones necesarias para asentar población. “El relevo generacional es muy necesario, pero para vencer el reto demográfico la emigración también es fundamental”, ha subrayado.

García también ha abogado por cambiar la visión derrotista del medio rural y confía en que los múltiples destinatarios de este novedoso informe tomen nota de las necesidades específicas de cada comarca para su desarrollo.

Además de la presentación del informe, el encuentro celebrado en la DPH ha contado con dos mesas redondas protagonizadas por agentes sociales y representantes municipales.