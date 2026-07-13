Detenidos en Huesca dos conductores tras sendas huidas temerarias y poner en grave riesgo la seguridad vial

Agentes de la Policía Local de Huesca han detenido a dos conductores en dos intervenciones diferenciadas llevadas a cabo durante la última semana tras protagonizar graves episodios de conducción temeraria, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad al intentar eludir los controles policiales. En ambos casos, la pericia y rápida coordinación de las dotaciones en servicio evitaron que se produjeran accidentes de gravedad en la vía pública.

El primero de los sucesos tuvo lugar en la mañana del pasado 7 de julio, cuando una patrulla detectó un turismo circulando de forma irregular por el interior del parque peatonal de San Martín. Al percatarse de la presencia policial y recibir la orden de parada, el conductor emprendió una huida a gran velocidad por distintas calles de la ciudad, omitiendo señales de tráfico y adentrándose en varias rotondas sin respetar la preferencia, lo que obligó a otros usuarios de la vía a realizar frenadas de emergencia para evitar ser embestidos.

Durante el seguimiento, el conductor llegó a dirigir su vehículo frontalmente contra una de las dotaciones policiales que intentaba cortarle el paso, obligando a los agentes a desviar su trayectoria para evitar ser embestidos. El vehículo continuó la fuga introduciéndose a gran velocidad y en sentido contrario en el recinto del Hospital Provincial, donde finalmente quedó acorralado y fue interceptado por los agentes.

Tras reducir al conductor debido a su resistencia, se procedió al registro del vehículo, localizando en su interior una sustancia estupefaciente, presuntamente hachís, y una navaja con una hoja de 8,5 centímetros, elementos que fueron debidamente intervenidos. El conductor fue detenido como presunto autor de delitos contra la seguridad vial y desobediencia, tramitándose asimismo las correspondientes actas de denuncia por la tenencia de sustancias prohibidas y del arma. El vehículo implicado fue retirado al depósito municipal.

El segundo incidente tuvo lugar en la madrugada del pasado 11 de julio. Una patrulla de la Policía Local detectó un turismo circulando a una velocidad anormalmente elevada en las inmediaciones del paseo Ramón y Cajal. Al indicarle los agentes que detuviera la marcha mediante señales acústicas y luminosas, el conductor hizo caso omiso, aceleró el vehículo y emprendió la huida por la calle División 52 hasta incorporarse a la autovía A-22, llegando a apagar el alumbrado del coche en varias ocasiones para evitar ser localizado.Tras reingresar al casco urbano por el acceso Este de la ciudad realizando adelantamientos antirreglamentarios y peligrosos, el vehículo ignoró las órdenes de alto de un segundo indicativo, obligando a uno de los vehículos policiales a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal.

Finalmente, una tercera dotación policial logró cerrar la trayectoria del coche de manera segura a la entrada de una rotonda, procediendo a la interceptación del vehículo y a la identificación de sus cuatro ocupantes, tres adultos y una menor de tres años. Tras comprobar que la menor se encontraba en aparente buen estado, a pesar del riesgo al que fue expuesta por los bruscos cambios de dirección, se procedió a la detención del conductor como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, atentado a agentes de la autoridad y desobediencia grave.

Desde la Jefatura de la Policía Local de Huesca se ha querido reconocer la profesionalidad de los agentes que participaron en ambas intervenciones. Su decidida y coordinada respuesta evitó que el comportamiento de ambos conductores provocara daños personales graves tanto a los propios acompañantes de los vehículos fugados como al resto de los ciudadanos y usuarios de la vía pública.