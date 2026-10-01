Cámara de Comercio recupera las emociones de la Feria de Muestras de Zaragoza

Con motivo del 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Zaragoza, la institución empresarial inaugura este jueves recorrido nostálgico por la historia de la antigua Feria de Muestras. La directora general adjunta de Cámara de Comercio, Nieves Agreda, ha recordado que además del aniversario de la institución, se cumplen 85 años de la primera edición de la Feria General.

Agreda ha destacado emociones como "el asombro, el deseo de descubrir cosas nuevas o la alegría de compartir y encontrarse no sólo con empresas sino con un punto de reunión de las familias que iban a disfrutar la Feria". Para dar contenido a la muestra, se ha contado con la colaboración de empresas como Balay, que ha cedido electrodomésticos antiguos que estuvieron expuestos en varias ediciones.

Desde 1941 hasta 1986 la cita se celebró en la actual sede de Cámara de Comercio. "En ese momento Zaragoza creció, la Feria creció acompañando a la ciudad y se trasladó al nuevo recinto, más acorde con las necesidades y la nueva Zaragoza". La muestra también recupera carteles de distintas épocas, imágenes de archivo o recortes de prensa en Heraldo de Aragón. Buena parte de este material ha sido cedido por empresas como Ambar, que ha recopilado elementos decorativos, Avanza, con una máquina expendedora de billetes de autobús o Pastas Romero, que ha aportado los antiguos paquetes de sus productos.