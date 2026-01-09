La Universidad de Zaragoza impulsa un centro para el tratamiento integral del cáncer

Vitalizar tiene como objetivo abrir un espacio de 400 metros cuadrados para atender a pacientes con cáncer de forma personalizada. El proyecto apuesta por mejorar la calidad de vida de enfermos de cáncer favoreciendo el ejercicio físico y los cuidados nutricionales: "Se ha demostrado que el ejercicio físico mejora la eficacia de los tratamientos farmacológicos y la supervivencia de los pacientes", explica la profesora de ciencias de la salud, Nuria Garatachea.

El futuro centro, que ya cuenta con el local donde se pondrán en marcha estos servicios, aspira a ser algo más que un gimnasio al uso: "los pacientes encontrarán una comunidad de compañeros y una unidad de acompañamiento de lo que es la oncología integrativa, donde el pilar fundamental será el ejercicio física. Pero además de entrenar, y contar con asesoramiento nutricional y servicios de fisioterapia y psicología, dispondrán de una red de apoyo social y un espacio donde se crean unos vínculos de amistad en un momento muy delicado de la vida", señala Garatachea.

Este proyecto será posible gracias a la campaña del Fundraising de la Universidad de Zaragoza, incorporando así el factor de la solidaridad a través de las donaciones económicas, que servirán para mejorar la calidad y esperanza de vida, aliviar los efectos secundarios y aprovechar el trabajo científico que se lleva a cabo desde la Facultad de Ciencias de la Salud: "con ese dinero vamos a acondicionar una sede que ya tenemos alquilada para ofrecer unos servicios que actualmente no se dan en Aragón y dar una atención especializada y segura. Esa es nuestra misión".