Encuentro con empresas en Huesca para impulsar su incorporación al empleo de mayores de 45 años

Con el objetivo de poner en contacto a personas que buscan trabajo y empresas con necesidades de contratación, el Centro de Formación del INAEM en Huesca ha acogido esta semana el Encuentro IMPULSO 45+, con participación de siete empresas y más de 60 demandantes de empleo. La jornada ha sido coorganizada por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y la Cámara de Comercio de Huesca, reforzando la colaboración entre ambas entidades para mejorar las oportunidades laborales de las personas mayores de 45 años. La iniciativa se enmarca en el Programa 45+ de la Cámara de España, con financiación del Fondo Social Europeo.

La directora provincial del INAEM, Ana Esther Rodrigo y la directora de la Cámara de Comercio de Huesca, Celia Elfau, inauguraron la jornada, cuyo programa combinaba información sobre la evolución del mercado de trabajo, un espacio dedicado a conocer hacia dónde se mueve el empleo en la provincia de Huesca y entrevistas previamente concertadas entre candidatos y empleadores.

En el encuentro participaron siete empresas y entidades con actividad en distintos sectores de la provincia: Cabrero e Hijos, Fundación Rey Ardid, Grupo Eulen, Grupo Jorge, Interovo, ISF, y Uplifting. Esta diversidad permitió reunir oportunidades laborales vinculadas a ámbitos como la producción industrial, el sector agroalimentario y ganadero, el almacén y la logística, el mantenimiento y la limpieza, los servicios sociosanitarios, y distintos perfiles técnicos como soldadura o reparación de maquinaria industrial.

Uno de los elementos centrales de la jornada fue su orientación práctica hacia la contratación. Se asignó a los participantes dos o tres entrevistas previamente agendadas, de acuerdo con sus perfiles profesionales y las necesidades manifestadas por las empresas. Así, cada una de las siete empresas participantes pudo mantener un contacto directo con alrededor de 20 candidatos. Como complemento a las entrevistas, los asistentes tuvieron además la posibilidad de tomarse una fotografía profesional, destinada a mejorar la presentación de su currículum y sus perfiles en redes profesionales

La variedad de puestos ofertados puso también de manifiesto que las oportunidades de empleo para las personas mayores de 45 años no se concentran en un único nivel de cualificación o sector. Las empresas de la provincia necesitan de este colectivo 45+ para reforzar sus plantillas y poder impulsar sus proyectos de crecimiento y expansión.