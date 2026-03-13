Las Cámaras aragonesas reclaman bonificaciones por la subida de los precios de la energía.

El Pleno del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio reclama al Ministerio bonificaciones por la subida de los precios de la energía. Tras el encuentro celebrado este viernes en la capital oscense, los representantes de las cámaras aragonesas han mostrado su preocupación por la situación bélica en oriente medio y por la subida generalizada de la energía que ha provocado la paralización de los crudos en Ormuz.

Ante el incremento de los precios de los hidrocarburos, las Cámaras han acordado apoyar la petición del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) al Ministerio de Transportes para aplicar una bonificación mínima de 25 céntimos por litro de carburante, además de otras ayudas directas para las empresas de transporte

Por otro lado, el pleno del Consejo ha acordado reclamar la formación de Gobierno en la comunidad autónoma en el menor plazo de tiempo posible, ya que consideran que prolongar un Ejecutivo en funciones produce incertidumbre en la actividad empresarial.

Infraestructuras de comunicación. Además, las Cámaras de Comercio de Aragón consideran imprescindible acelerar la ejecución y aumentar la inversión en infraestructuras viarias y ferroviarias como elemento clave para mejorar la competitividad del tejido empresarial, favorecer el desarrollo económico y garantizar la vertebración territorial de la comunidad autónoma.

Tras analizar la situación de los principales proyectos de infraestructuras pendientes en Aragón, han reiterado la necesidad de impulsar aquellas actuaciones estratégicas que llevan años siendo demandadas por el territorio. Unas infraestructuras modernas y eficientes son esenciales para vertebrar el territorio, impulsar las actividades productivas, favorecer el asentamiento de población y aprovechar el potencial geoestratégico de Aragón, tanto en el contexto nacional como en su conexión con los grandes corredores logísticos europeos. En este sentido, las Cámaras consideran especialmente necesario reforzar el impulso a las infraestructuras de titularidad estatal, fundamentales para garantizar la conectividad de Aragón con el resto del país y con los principales ejes europeos de transporte.

Así, el Consejo Aragonés de Cámaras insta al Ministerio de Fomento a adoptar las decisiones necesarias, con carácter urgente, que permitan desbloquear la situación, garantizar la reanudación inmediata de las obras y fijar un calendario cierto y vinculante para su finalización. Asimismo, las Cámaras aragonesas recuerdan la importancia de avanzar con decisión en la ejecución de infraestructuras estratégicas largamente reivindicadas por el territorio, tanto en el ámbito viario como ferroviario. Entre otras la finalización de la A-2, en los tramos de la variante Jaca Oeste-Jaca Norte, y Fago-Puente la Reina de Jaca. También el tramo Lanave-Sabiñánigo, variante de Sabiñánigo, y tramo Jaca Este-Jaca Norte de la A-23, la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo, la A-14 (Autovía de la Ribagorza o Lérida – Sopeira), la N-260 y la Travesía Central del Pirineo.

Por otro lado, las Cámaras aragonesas, han abordado también la inquietud existente en diversos territorios ante la implantación de proyectos vinculados a la generación de energía, como plantas de biogás o parques eólicos. En este sentido, consideran que el estricto cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la medioambiental, debe garantizar la viabilidad de estos proyectos, al tiempo que apelan a la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la convivencia social en el territorio.

Las Cámaras de Comercio de Aragón reiteran finalmente su compromiso de seguir trasladando a las administraciones públicas las necesidades del tejido empresarial y del territorio, contribuyendo a impulsar infraestructuras y proyectos que favorezcan el desarrollo económico y social de Aragón.