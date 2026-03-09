El Hospital Clínico de Zaragoza organiza visitas guiadas a sus paritorios

Las matronas de Atención Primaria y las consultas de Obstetricia están informado a las gestantes, a las que se hace entrega de un folleto informativo con un código QR y un número de teléfono para solicitar cita y visitar las instalaciones del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa por las que tendrán que pasar el día que se pongan de parto.

La jefa de la Sección de Medicina Materno Fetal del Clínico, la doctora Purificación Mateo, señala que otros hospitales ya vienen realizando estas visitas desde hace tiempo porque hay una demanda creciente entre las gestantes: "Se trata de disminuir la ansiedad de la futura mamá", explica. "Está claro que cuando conocen las instalaciones donde van a tener a tu hijo y la forma trabajar del personal van más tranquilas, ya que este es un medio desconocido para la gran mayoría de ellas".

Según la experiencia de las primeras visitas, uno de los aspectos que más valoran las futuras madres y sus parejas no sólo es recorrer las instalaciones, sino "el tener un rato de poder hablar entre ellas y con nosotros para poder solucionar sus dudas", ha contado la doctora Mateo. Dudas tan sencillas como "cuando deje a mi mujer en urgencias y aparque, luego dónde la podré encontrar". También ha contado cómo, durante las primeras visitas, una de las embarazadas tuvo que quedarse ingresada para tener a su hijo: "Tenía dudas sobre si estaba rompiendo la bolsa, llevaba mojando unas cuantas horas y aprovechó la visita para ser atendida y comprobar que, efectivamente, había roto bolsa y se quedó ingresada".