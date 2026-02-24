Zaragoza celebra los treinta años del primer trasplante de médula

Cada año se realizan en Aragón una media de 15 trasplantes alogénicos (con medula de donante) y unos 25 autólogos. Hace treinta años, Pedro Compais fue el primer paciente que recibía una donación de médula, procedente de su hermano. Gracias a aquel trasplante, hoy ha podido ser uno de los asistentes al primer acto de celebración de este aniversario y dar testimonio de su experiencia. En 1996 Acudió al médico con molestias y las pruebas revelaron un problema grave en la sangre; directamente fue ingresado en planta y un día después inició el tratamiento que superó con éxito.

El presidente de la Asociación de Pacientes Hematológicos Dona Médula Aragón, Ignacio Torrubia, ha señalado que el trasplante de médula supone una gran oportunidad para los pacientes hematológicos. Con los años, las técnicas han avanzado y han mejorado las posibilidades de éxito; también la experiencia del paciente: "La semana pasada se inauguraba la nueva planta de hematología, que ha pasado de dos cabinas a seis y con habitaciones mucho más confortables y preparadas".

Una de las enfermedades que más se relaciona con el trasplante de médula ósea es la leucemia. Sin embargo, las patologías que pueden requerirlo son numerosas: "también están los linfomas y mielomas, que son de los cánceres hematológicos más importantes. Y podemos tener diferentes disfunciones de la médula ósea como la aplasia medular", ha detallado el presidente de Dona Médula.