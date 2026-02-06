Todo listo para la apertura del centro de salud Ramón y Cajal

LEER MÁS El centro de salud Ramón y Cajal se inaugurará a principios de 2026 y ya cuenta con licencia de actividad

El próximo lunes 9 de febrero comienza la actividad en el nuevo centro de salud Ramón y Cajal de Huesca. La puesta en marcha en el nuevo centro se realiza de forma gradual, de forma que el lunes empezará la actividad asistencial de Medicina y Enfermería de Familia y de la consulta de Trabajo Social y el 23 de febrero, también lunes, se sumará todo lo demás.

Pilar Cajaraville, directora de Atención Primaria del Sector sanitario de Huesca, ha detallado que se ha hecho un traslado escalonado para facilitar la continuidad asistencial.

De momento, comienzan, diez consultas de Medicina Familiar y Comunitaria; otras diez de Enfermería Familiar y Comunitaria y una de Trabajo Social. Además, se pondrán en marcha también las dos consultas médicas donde se hace la actividad conocida como de “rebosamiento”, es decir, para pacientes que requieren atención médica sin demora y no pueden ser incluidos en la agenda del día de su doctor habitual.

El resto de la actividad se trasladará dentro de dos semanas. Hay que recordar que el centro Perpetuo Socorro se había quedado pequeño y obsoleto y por ello ya tenían la actividad asistencial dividida. En este centro, se mantenían las consultas de Medicina y Enfermería de adultos, y la de Trabajo Social, y en el Hospital Provincial de Huesca se mantiene Pediatría, Fisioterapia, Salud Mental y Matrona. Estas son las que se trasladarán el próximo 23 de febrero.

Este nuevo centro, que fue bautizado Ramón y Cajal y proyectado tras una demanda vecinal de décadas, atenderá a una población de algo más de 17.800 usuarios con sus tarjetas sanitarias. Son vecinos de tres barrios de Huesca: además del Perpetuo Socorro, también serán de Santo Domingo y San Martín, y del Casco Viejo.

