La huelga obligó a suspender 1.000 cirugías y 16.000 consultas

La primera semana de la huelga de médicos en Aragón, convocada por FASAMET y CEMS, obligó a suspender 1.000 cirugías y 16.000 consultas. El Salud está trabajando para reprogramar esas atenciones y estima un coste de un millón de euros para lograr garantizar los servicios. Unos datos que ha facilitado el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, quien considera legítimas las protestas contra el Estatuto Marco y la Ministra, Mónica García.

Sobre las demandas de los profesionales sanitarios al Gobierno de Aragón, que se basan principalmente en mejoras laborales, Bancalero ha puesto en valor el trabajo de su departamento, con medidas como implantar las 35 horas semanales. Ante unas posibles negociaciones para cumplir con esas demandas y evitar una nueva huelga en el mes de marzo, el consejero reitera que “todavía están en funciones” por lo que no pueden poner sobre el papel "nada que no puedan llevar a cabo". Además, asegura que esas mejoras tienen que implantarse "por fases".

ANIVERSARIO DEL PRIMER TRASPLANTE DE MÉDULA

Unas declaraciones que el consejero ha ofrecido en el treinta aniversario del primer trasplante de médula en el Hospital Universitario Miguel Servet, que se realizó al zaragozano Pedro Compais tras detectarle una enfermedad en la sangre. El donante fue su hermano. Desde entonces, se contabilizan un total de 1.500 intervenciones, 37 en lo que va de año. También crece el número de donantes, con más de 360 nuevos en 2025.

La jefa del servicio de Hematología, Pilar Delgado, asegura que la técnica ha evolucionado considerablemente desde ese primer trasplante y ahora el 85% de los casos se realizan en sangre periférica y no en médula. Esto tiene ventajas para el paciente ya que no tiene que ingresar ni pasar por una anestesia general.