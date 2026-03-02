Conflictividad

Los sanitarios aragoneses sufrieron 887 agresiones durante 2025

Los sanitarios aragoneses sufrieron 887 agresiones durante el año pasado, lo que supone un incremento del 11,57% respecto al ejercicio anterior. Un 72% fueron insultos y amenazas, pero 249 recibieron ataques físicos.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El número de agresiones a los sanitarios aumentó en 2025
El número de agresiones a los sanitarios aumentó en 2025 | Pixabay

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería presentan la mayor tasa de agresiones, le siguen las enfermeras, los médicos, celadores y personal administrativo. En total, la víctima fueron 777 mujeres y 110 hombres. La mayoría se concentra en Atención Primaria. En cuanto al perfil del agresor, el 72,27% han sido pacientes y el 27,73% familiares o acompañantes. El 58,4% de los agresores han sido hombres y se han registraron 99 casos de reincidencia.

El Departamento de Sanidad ha creado una unidad de apoyo con un psicólogo para atender a los profesionales afectados. Además, ha ampliado el dispositivo de alerta ante una agresión, el denominado, botón del pánico a la mayoría de los centros de salud y especialidades. La jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SALUD, María Antonia Contreras, explica porque han aumentado el número de denuncias se debe a la mejora del sistema de registro unificado, al incremento de planes de formación relacionados con la prevención y protección de los profesionales, a una mayor concienciación y a la difusión del Plan.

También ha aportado el dato de que durante 2025 se han tramitado siete solicitudes de defensa jurídica y se han registrado 102 intervenciones de seguridad privada y 60 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La mayoría de estas últimas han sido conjuntas entre la seguridad de los centros sanitarios y la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil.

