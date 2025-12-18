Trabajadores de Urgencias del Servet alertan del riesgo de agresiones por la saturación del servicio

Uno de los enfermeros, Oscar Burriel, apunta a un problema estructural del sistema sanitario que se ve más acentuado en esta época del año, creando "un caldo de cultivo" para el incremento de la carga de trabajo, que ven cómo sus esfuerzos son insuficientes para ejercer una atención óptima y digna a los pacientes. Son conscientes de que "no se puede sacar una varita y solucionarlo todo de golpe, pero nos tienen que garantizar la seguridad en el servicio, necesitamos ya unas soluciones para garantizar nuestra integridad física".

Un aspecto especialmente delicado es el de los pacientes con problemas de salud mental: "están largos tiempos de espera, mezclados con otros pacientes sin ninguna separación y se pueden producir altercados como el de ayer", señala Oscar Burriel, refiriéndose al incidente que se vivió este miércoles cuando un enfermo al que se iba a ingresar en contra de su voluntad agredió a varios sanitarios y tuvo que ser reducido por los trabajadores de seguridad; incluso, se requirió la intervención de la Policía Nacional.

Los trabajadores creen que están siendo paganos de las carencias de la Atención Primaria y las de hospitalización: "si te dan cita para 15 días acudes a donde puedas para que te atiendan, aunque la mayoría de la gente no sabe que si vas al centro de salud ese mismo día es probable que haya huecos, pero tenemos un teléfono de Salud Informa que no funciona o no te cogen el teléfono". señala Burriel. Además, creen que no se hace lo suficiente para erradicar el problema de las agresiones: "nos dicen que el hospital no se puede personar como denunciante y que tenemos que denunciar de forma individual, lo que nos limita porque no te quedan ganas emocionalmente de enfrentarte a ese proceso", afirma el portavoz de los sanitarios de Urgencias del Hospital Miguel Servet.