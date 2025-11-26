Reparto de mascarillas para evitar la expansión de la gripe

LEER MÁS Los centros sanitarios podrán obligar a los profesionales a llevar mascarilla

La acción, que se lleva a cabo conjuntamente tiene lugar en la semana en que se ha declarado en Aragón la epidemia de gripe. Ante esta situación el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido distribuir mascarillas a los usuarios del Albergue Municipal, de la Casa de Amparo, de las Casas de Acogida y en los Centros de Convivencia para Mayores. Asimismo, personal de Protección Civil y Voluntarios de Zaragoza van a repartir de forma gratuita y preventiva mascarillas en paradas de tranvía y bus urbano, así como en los accesos a los principales hospitales de la capital.

El nivel de riesgo se ha elevado del 1 al 2 en la provincia de Zaragoza, lo que supone intensificar las recomendaciones y publicar este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón una Orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, que se refiere especialmente al uso de las mascarillas. La orden va a entrar en vigor en la provincia de Zaragoza de forma inmediata, mientras que en las provincias de Huesca y Teruel será de aplicación cuando se supere el umbral epidémico. En estas dos provincias, se mantiene el nivel de riesgo 1.

Además del uso de mascarilla, las autoridades sanitarias recuerdan que la mejor herramienta para prevenir la gripe es la vacunación. Por eso este fin de semana se habilita la vacunación contra la gripe y el COVID sin cita previa en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Tendrán lugar el sábado y el domingo, de 9:00 a 19:00 horas y están dirigidas a población diana. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana del 17 al 23 de noviembre, se han registrado en la Comunidad Autónoma 63,4 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, cuando el umbral epidémico está fijado en 59,6 casos. La semana anterior, del 10 al 16 de noviembre, la incidencia fue de 40,63 casos por 100.000. Este año, se ha adelantado la declaración de la epidemia en Aragón, con especial incidencia en la provincia de Zaragoza y, sobre todo, en la ciudad de Zaragoza.