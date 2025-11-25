Los centros sanitarios podrán obligar a los profesionales a llevar mascarilla

En Aragón la gripe se ha adelantado y ya está en niveles de epidemia, aunque de forma desigual. La tasa se sitúa de media en 63 casos por 100.000 habitantes, aunque en Huesca y Teruel apenas alcanza los 30 casos y están en riesgo 1. En la provincia de Zaragoza, en cambio, la incidencia está por encima de la media de la comunidad. Por eso Sanidad ha elevado allí el riesgo a nivel 2.

Esto implica la máxima recomendación del uso de la mascarilla. De hecho, mañana miércoles se publicará una orden en el BOA que permitirá a los centros sanitarios o sociosanitarios de zonas en riesgo 2 establecer el uso obligatorio de ese elemento de protección a los profesionales si así lo consideran necesario para evitar complicaciones o frenar la transmisión de la gripe o de otras infecciones respiratorias. Entre los usuarios, también será “altamente recomendable” el uso de mascarillas.

Una decisión explicada hoy por el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, quien se ha vacunado para dar ejemplo. “Si los equipos de prevención de riesgos laborales así lo entienden, podrán obligar a los sanitarios a que lleven la mascarilla”, ha detallado.

Igualmente, ha animado a los ciudadanos a usarla en lugares con aglomeraciones o en el transporte público. Por su parte, en un evento de Prensa Ibérica en Madrid, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recordado que “la gripe mata cada año a miles de personas en España y satura las urgencias de los hospitales”. “Las administraciones tenemos que tomar medidas para tratar de cortar los contagios, pero también tenemos que pedir la colaboración y la ayuda de nuestra sociedad porque esto nos incumbe a todos”, ha dicho.