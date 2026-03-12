Seis años después, los pacientes de covid persistente siguen pidiendo visibilización e investigación

Son ya seis años los que se cumplen desde que todo el país confinado en nuestras casas porque había hecho aparición un virus que en aquel momento nos sonaba raro, el SARS-CoV-2, pero que también ha entrado a formar parte de nuestras vidas: el Covid-19. El 11 de marzo de 2020, la OMS declara la covid-19 como una pandemia y el 14 de marzo de ese año, un Real Decreto estableció el estado de alarma en España y ya se contabilizaron 120 fallecidos en nuestro país por este virus.

Llegó el confinamiento y diferentes formas de vivir el encierro. Y todavía son muchas las personas que enfermaron con este virus y que todavía están sufriendo las secuelas e incluso síntomas que les hace complicado su día a día, padecen lo que se denominó covid persistente. Delphine Crespo, presidenta de la Asociación Long COVID Aragón, explica que son muchos los años que llevan pidiendo que se reconozca su existencia y, sobre todo, que se visibilice las personas que lo padecen. En julio de 2025 se consiguió que se reconociera como enfermedad crónica, pero aún así todavía hay mucho desconocimiento, tanto por parte de los profesionales médicos como de la sociedad.

“Nuestro sistema sanitario es bueno en solucionar enfermedades agudas, pero para las enfermedades crónicas es más complejo. Estamos como en un limbo”, asegura Delphine Crespo, quien añade que “no hay una formación específica, todavía muchos médicos no nos creen a pesar de toda la evidencia y los estudios existentes. Tenemos que luchar para que se reconozca nuestra enfermedad, nuestra sintomatología y se nos vea en las consultas”.

Para pedir esa visibilidad, asistencia, investigación y tratamientos, la asociación Long Covid ha convocado una concentración el domingo 15 de marzo en la plaza España de Zaragoza. La presidenta de LongCovid Aragón incide en que “sin investigación, sobre todo de la causa, de la etiología de lo que provocó el virus del SARS-CoV-2 en nuestro organismo, no vamos a poder encontrar unos tratamientos ad hoc, una cura a lo que nos pasa”. Se trata de una enfermedad multisistémica, de ahí la complejidad de su detección y tratamiento.