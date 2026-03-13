El teléfono llegó a Zaragoza dos años después de su invención

El 10 de marzo de 1876 se realizó la primera llamada por teléfono. Fue Alexander Graham Bell que llamó a su ayúdate para pedirle que fuera, que quería verle. Una conversación muy breve en su taller de Boston y que seguramente no imaginarían que el teléfono llegaría a convertirse en lo que hoy es. 150 años de esa primera llamada y lo cierto es que, a Aragón, concretamente a Zaragoza no tardó demasiado tiempo en llegar.

Dos años después, en 1878 llegaron los primeros aparatos de teléfono a una ferretería de Zaragoza. Tal y como explica Mª Ángeles Velamazán, profesora en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, “podías probar el teléfono en la tienda, porque tenía dos. Al principio, tampoco era un invento que se adaptara mucho a las necesidades, Aragón era fundamentalmente agrícola. Es cierto ya empezaba a haber industrias, fábricas que tenían líneas particulares”, a lo que añade la profesora que las primeras líneas eran desde la fábrica hasta el que el empresario tuviera en su casa.

De estas líneas, enseguida se pasó a líneas urbanas. Fue un 19 de marzo de 1887 cuando llegó el servicio telefónico urbano a Zaragoza. Lo hizo con 15 abonados y siempre había una operadora intermediando en la llamada. La primera centralita se ubicó en la calle Canfranc y posteriormente en el Coso. Una de las fechas que destaca la profesora Mª Ángeles Velamazán es1927. En este momento el teléfono ya pasa a ser automático y hacer las llamadas ya no requiere de operadora, a no ser que se quiera llamar al exterior, a Madrid o Barcelona.

También en este año, en 1927 “comienza a funcionar la Compañía Telefónica Nacional de España y empiezan a desaparecer los cables de los tejados y cavan zanjas para irlos metiendo”, recuerda Velamazán, quien asegura que es también en ese momento en el que “aparecen los teléfonos que todos recordamos de marcar los números dando vueltas a una ruleta”. La sede de la Compañía Telefónica Nacional de España se instaló en el número 35 de Paseo Independencia, junto con el de Correos y Telégrafos que se inauguró en 1926.