Azcón cree que Aragón será la primera CCAA en alcanzar el pleno empleo

El responsable de la Comunidad Autónoma ha participado en Madrid en el Forum Europa donde ha señalado que podríamos ser la primera región en alcanzar el pleno empleo, ya que señala que se van a crear 10.000 puestos de trabajo vinculados a las nuevas tecnologías. Azcón ha salido al paso de algunas críticas que señalan que los centros de datos consumen mucha agua, un recurso clave en nuestro territorio. Asegura que, algunos proyectos consumen la misma agua que 180 hectáreas de regadío, y en Aragón hay 4000.000 hectáreas.

El presidente de la Comunidad Autónoma también ha lamentado la actitud de la Generalitat de Cataluña en el litigio judicial por las pinturas murales del Monasterio de Sijena. Azcón señala que las autoridades catalanas se comprometieron a facilitar la entrega de esos bienes, algo que han incumplido. Por eso, exige la ejecución de la sentencia.

Azcón ha destacado ser ministro en un hipotético Gobierno de España presidido por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que su prioridad es centrar sus esfuerzos en Aragón.

Política nacional

Azcón ha asegurado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "se movía por dinero" al referirse a la investigación del denominado 'caso Plus Ultra' y ha calificado de "alarmante" lo que se está conociendo sobre el exdirigente socialista, al considerar que constituye un ejemplo de la "degradación política sin precedentes" que vive España.