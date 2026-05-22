Cortes de Aragón

Valle señala que empieza a notarse el efecto de los centros de datos

La nueva consejera de Economía del Gobierno aragonés, Eva Valle, ha comparecido en las Cortes para dar a conocer los ejes de su gestión. Allí, ha insistido en que la prioridad es reducir los accidentes laborales y mejorar las buenas tasas de empleo en Aragón, pero buscando reducir el paro entre los jóvenes.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La consejera de Economía, Eva Valle, ha comparecido en Comisión para dar a conocer los ejes de su Departamento
La consejera de Economía, Eva Valle, ha comparecido en Comisión para dar a conocer los ejes de su Departamento | Cortes Aragón

Valle ha destacado que el diálogo social con sindicatos y empresarios es una de las potencialidades de nuestro territorio y ha puesto en valor el crecimiento de las exportaciones que suponen el 30% del PIB. La consejera ha realzado las fortalezas de nuestro territorio como la posición logística, las energías renovables, la conectividad, el capital humano. Además, ha destacado la estabilidad institucional y así como el diálogo social, apuntando que esta la quinta comunidad autónoma en renta per cápita y una baja tasa de paro, aunque considera que es elevado entre los jóvenes.

La agricultura y la ganadería pesan más del doble que en el ámbito nacional y la producción industrial también está por encima de la media, con una "fortísima orientación exportadora", el 4% del total nacional, el 30% del PIB regional, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas. Eva Valle ha observado el peso de los servicios.

Más del 50% de la energía producida proviene del viento, el 20% del Sol, y la hidráulica está por encima de la media nacional, produciendo el 8% de la energía eléctrica española. Además, en el ámbito tecnológico la situación es "envidiable", atrayendo proyectos "de enorme dimensión", aunque también se buscarán nuevos mercados.

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