El CAAR aspira a atraer empresas aprovechando los centros de datos y la gigafactoría de baterías

El clúster de la automoción inicia una nueva etapa con Juan Carlos Dueñas como nuevo presidente. Entre sus retos, actualizar el plan estratégico con horizonte 2027, fomentar la innovación o atraer talento para seguir impulsando un sector estratégico en pleno proceso de cambio, pero con grandes posibilidades en Aragón.

Acercarse a China o fomentar el trabajo de nuestras empresas con fabricantes de otros territorios son otros de los objetivos del clúster. Para afrontar la transición eléctrica, nuestro territorio aspira a atraer industria auxiliar en torno a la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL para completar el círculo.

El director general del CAAR, David Romeral, ha explicado en ese sentido que, en Hungría, la llegada de una de estas inversiones – donde se fabrican las celdas – generó un ecosistema de empresas dedicadas a otras partes de las baterías y componentes necesarios como ánodos o cátodos. Aragón aspira a seguir ese mismo camino, aunque será un proceso largo.

Otro reto es captar inversiones relacionadas con la otra pata clave de la electromovilidad, el software de los nuevos vehículos. Algo para lo que Aragón cuenta con el punto a favor del importante despliegue de centros de datos que aspiran a introducir en la cadena, según ha explicado Dueñas.

Romeral ha apuntado que, en tres años, el empleo en el sector será mayor al actual. Aragón siempre contó con una red potente en automoción en torno a los motores de combustión, pero éstos venían de fuera. En cambio, ahora, las baterías de los eléctricos se fabricarán aquí.