Elisa Beni: "Los decretos de vivienda son jurídicamente un bodrio que tienen mucha letra pequeña en la que colaban cosas"

Elisa Beni ha explicado durante la sección El Gabinete de Julia en la onda que sabía desde el miércoles por la mañana que Junts iba a tumbar los decretos sobre la vivienda este viernes en el Congreso porque desde el propio partido se había hecho un análisis al respecto tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

La periodista afirma que los decretos son "jurídicamente un bodrio" que contiene "mucha letra pequeña en la que colaban cosas" y algunas de ellas no son "las que se están diciendo": "Por ejemplo, se está diciendo que se prohibía comprar vivienda a los fondos buitre y realmente no es así. No lo prohíbe realmente porque el decreto dice que no se podrá comprar por debajo del 70% del precio de la tasación o que, si te adhieres a un código de buenas prácticas del Ministerio, puedes comprar por debajo del 70% lo que quieras". En su opinión, es de "una inseguridad jurídica alucinante y un bodrio jurídico", ha concluido.

Por otra parte, ha destacado que desde Junts también ven otras cosas, como por ejemplo, que se invaden competencias de la Generalitat, que no se había metido "lo de las cuentas de viviendas que ellos habían pedido". Y, al final, "siempre se hace lo mismo: se empieza a presionar con las elecciones porque se considera que Junts no quiere elecciones, pero es que Junts ya ha asumido que, si hay que ir a elecciones, se va. También para ellos se abre una ventana de oportunidad, según ellos".

Víctor Guillot, por su parte, afirma que es cierto que el miércoles Junts empezó a apartarse de ese decreto y se siguió negociando, pero ya el jueves por la tarde empezaron a haber conversaciones para saber qué tenía que hacer el Gobierno una vez los decretos fueran tumbados: "Y el tiempo para la audacia todavía continúa este fin de semana porque a lo mejor Junts tiene algo que ofrecer al Gobierno que permita en algún momento continuar con la legislatura o cerrarla definitivamente e irnos a elecciones".